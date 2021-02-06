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06.02.2021 16:03
Рубрика: Общество

Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом со времен СССР

Текст: Александр Саможнев
Российская вакцина "Спутник V", к которой поначалу с недоверием отнеслись на Западе, стала мировым фаворитом в борьбе с пандемией, пишет деловое издание Bloomberg.
Фото: пресс-служба Минздрава РФ Фото: пресс-служба Минздрава РФ
Фото: пресс-служба Минздрава РФ

"Россия совершила свой, возможно, крупнейший научный прорыв с советских времен", - отреагировали на это событие в Bloomberg. При этом российский препарат ничем не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность "Спутника V" оказалось выше, чем у китайских препаратов.

Напомним, что в престижном медицинском журнале The Lancet были опубликованы результаты третьей фазы клинических исследований, подтвердившие высокую эффективность "Спутник V".

Фото: РИА Новости
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В этой связи глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель выразил надежду на скорую сертификацию вакцины "Спутник V" в ЕС. Успех российского препарата означает, что мир имеет больше инструментов для борьбы с пандемией, подчеркнул он.

В глобальной битве за победу над пандемией "гонка вакцин" приобрела геополитическое значение, отмечают авторы статьи. Правительства стремятся преодолеть огромный социально-экономический ущерб, вызванный введением ограничительных мер. Россия получает преимущество, так как отечественные ученые смогли создать качественную вакцину.

Российская вакцина была одобрена не менее чем 19 государствами, указывает Bloomberg. Директор консалтинговой компании Control Risks Оксана Антоненко отметила, что успех препарата может усилить геополитическое влияние России, в частности, в Латинской Америке.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

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