Постановление правительства Хабаровского края от 5 февраля 2021 года № 22-пр "О снятии отдельных ограничительных мероприятий и внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В связи со складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края Правительство края постановляет:

1. Снять с 12 февраля 2021 г. для граждан старше 65 лет ограничения (режим самоизоляции) на покидание мест проживания (пребывания), установленные пунктом 1 постановления Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции".

2. Внести в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" следующие изменения:

1) пункт 21 изложить в следующей редакции:

"21. Установить, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с количеством участников не более 50 человек, за исключением следующих особенностей:

- оказание услуг для занятий населения физической культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, организация спортивной подготовки на объектах спорта осуществляются при условии загрузки объектов спорта в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности спортивного сооружения, в том числе бассейнов;

- проведение профессиональными спортивными лигами профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта (хоккей, хоккей с мячом) на спортивных объектах осуществляется при условии заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- проведение международных, всероссийских, межрегиональных, краевых физкультурных и спортивных мероприятий осуществляется при условии заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- проведение на территории края первенства Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров до 18 лет осуществляется при условии заполняемости зрительных трибун в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- работа кинотеатров (кинозалов), театров, филармоний осуществляется при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- проведение мероприятий в домах культуры осуществляется при условии заполняемости помещений в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- деятельность детских игровых комнат и детских развлекательных центров, в том числе расположенных в торговых центрах, осуществляется без ограничения количества участников.";

2) пункты 25, 27 признать утратившими силу;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:

"28. Возобновить:

- работу цирков при условии заполняемости объектов в объеме, не превышающем 50 процентов от единовременной пропускной способности;

- работу музеев и библиотек на территории края в штатном режиме.";

4) подпункт 4.3 пункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:

"- работников в возрасте старше 65 лет, за исключением медицинских работников, руководителей органов власти и организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также сотрудников организаций и органов власти, нахождение которых на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования.".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1, подпункта 4 пункта 2 настоящего постановления, вступающих в силу 12 февраля 2021 г.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев







