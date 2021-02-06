Капелло оценил дебют Кокорина в Серии А

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло дал оценку дебюту нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине". Напомним, в пятницу "Фиорентина" со счетом 0:2 проиграла "Интеру", а Кокорин появился на поле во втором тайме, но не смог отметиться результативными действиями.

После матча многие болельщики и СМИ раскритиковали россиянина, отметив, что он просто не готов физически для выступления в чемпионате Италии.

Иное мнение у бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло.

"Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам - подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим", - сказал Капелло Sport24.