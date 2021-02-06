Новости

Airbus сел в Шереметьево после сигнала тревоги 18:03
СК назвал основную версию причины крупного пожара в новой Москве 17:53
Пострадавших при пожаре в новой Москве доставили в больницу вертолетами 17:41
Захарова прокомментировала появление аккаунта МИД в TikTok 17:35
В Новой Москве развернут пункт обогрева после крупного пожара 17:35
Соболев принес "Спартаку" волевую победу над "Шахтером" 17:34
В Шереметьево пассажирку задержали после неудачной шутки на регистрации 17:28
Капелло оценил дебют Кокорина в Серии А 17:24
Мьянма стала 21-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V" 17:08
Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции 17:03
В Краснодаре от коронавируса умер журналист Владимир Мокротоваров 16:58
Сценаристка сериала по "Хранителям" перезапустит "Блэйда" 16:57
Власти окажут помощь пострадавшим при пожаре в новой Москве 16:44
Жириновский предложил наградить создателей российских вакцин от коронавируса 16:39
10 японских автомобилей, которые оказались не нужны россиянам 16:30
СК возбудил дело после гибели детей на пожаре в Москве 16:24
Летевший из Москвы в Амстердам самолет подал сигнал тревоги 16:23
РПЦ не намерена отказываться от противоэпидемических мер 16:19
Анатолий Карпов открыл в Тюмени школу и клуб по шахматам 16:08
Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени 15:55
В сериале "Ванда/Вижн" состоялось историческое для Marvel событие 15:50
При пожаре в новой Москве пострадали 14 человек 15:43
Федун прокомментировал ход переговоров с "Аяксом" по Промесу 15:34
В Новой Москве два человека погибли во время пожара 15:32
Первые Lada Largus FL уже отправили дилерам 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 17:24
Рубрика: Спорт

Капелло оценил дебют Кокорина в Серии А

Текст: Максим Домчев

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло дал оценку дебюту нападающего Александра Кокорина в "Фиорентине". Напомним, в пятницу "Фиорентина" со счетом 0:2 проиграла "Интеру", а Кокорин появился на поле во втором тайме, но не смог отметиться результативными действиями.

Фото: Stefano/LaPresse via AP
Миранчук признан игроком месяца в "Аталанте"

После матча многие болельщики и СМИ раскритиковали россиянина, отметив, что он просто не готов физически для выступления в чемпионате Италии.

Иное мнение у бывшего главного тренера сборной России Фабио Капелло.

"Саша поиграл всего 15-20 минут, пока рано делать какие-то выводы. Ему нужно восстановить свою физическую форму, а болельщикам - подождать. Невозможно судить о качестве выступления футболиста, пока он не в своей форме. Как только Кокорин к ней вернется, будет показывать свою игру, тогда и поговорим", - сказал Капелло Sport24.

Российский вратарь Крицюк обратился к болельщикам после столкновения с Нану
Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спорт Футбол Игроки и тренеры

Главное сегодня

Путин наградил Эрнста орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Bloomberg назвал "Спутник V" крупнейшим прорывом со времен СССР
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня
Кто "слил" прессе детали контракта Месси с "Барселоной"
Что означает для "Спартака" возвращение Квинси Промеса