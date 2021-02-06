"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Интеру"

В матче 21-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" проиграла на своем поле "Интеру" со счетом 0:2.

В этой встрече за "фиалок" дебютировал Александр Кокорин. Россиянин появился на поле на 73-й минуте вместо Душана Влаховича. На тот момент миланцы уже забили оба своих гола: отличились Николо Барелла и Иван Перишич.

Благодаря победе "Интер" как минимум на двое суток возглавил турнирную таблицу "серии А". В активе команды Антонио Конте - 47 очков, у "Милана" - 46. Что касается "Фиорентины", то клуб из Флоренции идет на 12-й строчке (22 очка).

Напомним, Кокорин перешел в "Фиорентину" этой зимой из московского "Спартака", подписав с итальянцами контракт на 4,5 года.