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06.02.2021 20:03
Рубрика: Власть

Медведев поддержал Медведчука в борьбе с цензурой на Украине

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал усилия украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" по недопущению введения цензуры против трех телеканалов. Напомним, двумя днями ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении трех оппозиционных СМИ - телеканалов "112​​​.Украина", NewsOne и ZIK, а также депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Эти ТВ-каналы на Украине ассоциируются с одним из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком.

Фото: AP
Зеленский закрыл на Украине три оппозиционных телеканала

В итоге телеканалы были вынуждены прекратить вещание, но остались доступны на YouTube.

"Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ходе телефонного разговора с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры против телеканалов NewsOne, "112 Украина" и ZIK", - цитирует РИА Новости комментарий пресс-службы "Единой России".

Сообщается также, что Медведев и Медведчук обсудили действия Зеленского по блокировке оппозиционных СМИ, подчеркнув, что они "не имеют ничего общего с декларируемыми властями Украины европейскими ценностями", к которым относится и свобода слова.

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