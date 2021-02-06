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06.02.2021 08:50
Рубрика: В мире

Меркель сочла "неоправданной" высылку дипломатов

Текст: Александр Саможнев

Высылка европейских дипломатов из России в связи с их участием в несанкционированных акциях 23 января является неоправданной. Так канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала новость о том, что Россия объявила персонами нон грата дипломатических сотрудников Германии, Польши и Швеции, сообщает телеканал Euronews.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"Я солидарна с тремя государствам, чьи дипломаты были высланы, и собираюсь и дальше однозначно и твердо говорить об этом России", - заявила Меркель на совместной онлайн-конференции с президентом Франции в Берлине. При этом канцлер добавила, что, "несмотря на разногласия, стратегически важно сохранить диалог по многим геополитическим вопросам, в частности, по ситуации на Украине и в Ливии".

В соответствующем заявлении, опубликованном на сайте МИД России, говорится, что участие иностранных дипломатов в несанкционированных акциях в Москве и Санкт-Петербурге "несовместимо с их статусом". Представители посольств Швеции, Польши и Германии были вызваны на Смоленскую площадь, им заявлен протест.

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