Мьянма стала 21-й страной, одобрившей вакцину "Спутник V"

Мьянма зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте препарата.

Государство в Юго-Восточной Азии стало 21-й страной, которая зарегистрировала вакцину. Накануне сообщалось о регистрации вакцины в Ливане. Также "Спутник V" можно применять в Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа и Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины).

Эффективность российской вакцины - 91,6%, что подтверждено публикацией в одном из наиболее уважаемых в мире медицинских журналов The Lancet, сообщает РФПИ.

В вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации, что формирует более стойкий иммунитет по сравнению с вакцинами, которые используют одинаковый механизм доставки для обоих уколов. Кроме того, разработка российских ученых не вызывает сильной аллергии, не требует особых условий хранения, а ее стоимость - менее 10 долларов за инъекцию.