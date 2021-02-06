Названы четыре симптома COVID-19, требующие срочного обращения к врачу

Фармаколог из Великобритании перечислил симптомы коронавирусной инфекции, которые требуют обращения к врачам.

"Медицинская помощь необходима, если вы испытываете боли в груди, затрудненное дыхание, проблемы с речью и передвижением", - еще раз отметил Хусейн Абдех в беседе с Express.

Он также напомнил, что при недомогании, связанном с потерей обоняния, высокой температурой, кашлем, следует самоизолироваться.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что число находящихся под наблюдением пациентов с коронавирусом сократилось почти на треть. Однако расслабляться не стоит - под медицинским наблюдением все еще остается около 800 тысяч человек.

Врачи призывают продолжать соблюдать меры защиты от COVID-19 - это ношение маски, гигиена, социальное дистанцирование.