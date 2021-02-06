Nissan представил новый пикап для США и Канады

Nissan Motor представил новый пикап Frontier для рынка Северной Америки. Модель пришла на смену Frontier поколения D40, который в США выпускался с 2004 года, то есть 17 лет.

Frontier новой генерации создан на модернизированной версии рамного шасси Nissan F-Alpha Platform, которое применялось и для предшественника. Однако кабина спроектирована полностью с нуля - ее характеризует брутальный и лаконичный вид.

Новый пикап будет выпускаться в двух вариантах длины - стандартном (5,33 м) и удлиненном (5,69 м). Во втором случае весь прирост достается грузовой платформе. Грузоподъемность до 730 кг.

Доступны два варианта кабины: полуторная King Cab и двухрядная Crew Cab. В салоне уже в базовой комплектации устанавливается медиасистема с 9-дюймовым дисплеем. Комбинация приборов - цифровая, 7-дюймовая.

В движение пикап приводит связка из 3,8-литрового V6 (314 л.с. и 381 Нм) и 9-ступенчатого "автомата", привод может быть задним или полным. Заметим, что такой же силовой агрегат с 2020 года применялся и на старом Frontier.

За пределами США и Канады новый Frontier предлагать не планируют, поскольку на глобальном рынке Nissan продает схожий по массогабаритным показателям Navara поколения D23 (он выпускается с 2014 года).