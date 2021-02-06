Постановки лучших театров мира покажут в Минске

Проект Theatre HD покажет в записи 17 постановок лучших театров мира. Парижская опера, Королевский национальный театр, Большой театр России, Метрополитен-опера - репертуара хватит для того, чтобы с головой окунуться в мир театра.

В афише - самые обсуждаемые театральные режиссеры и актеры современности и спектакли, которые нельзя пропустить.Это работы хореографа-мага Мэтью Борна и многократного лауреата "Золотой маски" россиянина Дмитрия Чернякова.

7 февраля можно увидеть постановку Королевского национального театра "Ничья земля" с Иэном Маккелленом и Патриком Стюартом. В постановке по пьесе Гарольда Пинтентера легендарные британские актеры играют двух писателей, которые встречаются в пабе, чтобы пропустить по стаканчику. С течением времени невинная болтовня двух старых друзей становится крайне напряженной и приобретает серьезные обороты.

9 февраля покажут "Король Лир: Маккеллен". Перечислять все знаковые роли легендарного британского актера Иэна Маккеллена будет лишним - его знает каждый по лучшим голливудским фильмам и сериалам, созданным в Великобритании. Кроме этого, Маккеллен - блестящий театральный актер, лауреат семи премий Лоуренса Оливье. Увидеть талант можно в спектакле-бенефисе гениального актера по самой знаменитой трагедии Шекспира "Король Лир".

"Красные башмачки", классику британского музыкального театра Мэтью Борна, можно увидеть 10 февраля. Спектакль рассказывает красивую и драматичную историю об одержимости, тщеславии, любви и мечте, ставшей проклятием. Британский хореограф Мэтью Борн известен своей страстной любовью к кинематографу - аллюзии и "пасхалки" знаменитых фильмов есть во многих его спектаклях. Английский хореограф и режиссер - величина мирового театра.

В рамках проекта Theatre HD в Минске уже показывали его спектакли "Ромео и Джульетта", "Лебединое озеро", "Кар Мен", "Спящая красавица".сТеперь - "Сирано де Бержерак". История реального поэта и храброго воина Сирано перенеслась в наше время. А это значит - никаких бутафорских носов, плащей и шпаг. В конце концов, главным оружием де Бержерака во все времена были острый ум и беспощадно точное слово! Ну и, конечно, романтичное большое сердце - и именно это обаятельное сочетание с блеском играет гениальный мастер перевоплощений Джеймс Макэвой.

Затем зрители увидят "Дядю Ваню" - свежую британскую премьеру по русской классике, которую адаптировал ирландский режиссер и драматург, лауреат премии Оливье, Конор Макферсон. Режиссер Иэн Риксон подобрал превосходный актерский состав, который вкупе с талантом постановщика гарантирует переливы чувств и мастерское превращение сценического действия в экранное.

"Онегина" ведущей немецкой балетной компании - Штутгартского балета - покажут в середине февраля. Эта постановка - безупречный образец жанра "сюжетный балет" с красивыми костюмами. Зрителями всего мира "Онегин" любим за искренность и эмоциональность, невероятную изобретательность танцев и то, как по-настоящему отзывается в зрителях история любви, несовпадений, трагических ошибок и силы чистой души.

14 февраля будет возможность посмотреть постановку Парижской оперы "Иоланта / Щелкунчик". Объединив оперу "Иоланта" об исцелении незрячей королевы любовью с балетом "Щелкунчик", Дмитрий Черняков превратил гигантскую сцену парижской Оперы Бастилия в волшебный новогодний огонек, где возможно все.

16 февраля можно увидеть "Вид с моста". Звездный актерский состав под предводительством Марка Стронга блистает в истории о запретной любви. Пьеса не сходит с театральных подмостков по всему миру уже несколько десятилетий, а спектакль Иво ван Хове стал одной из сценических сенсаций 2010-х годов.

17 и 21 февраля покажут "Двенадцатую ночь" Лондонского театра "Глобус" - комедию запутанных романтических отношений, искрящуюся наиболее изящными диалогами, когда-либо написанными Уильямом Шекспиром. Все роли в спектакле исполняются исключительно мужчинами, а костюмы, музыка и хореография в этом спектакле также созданы по образу 17 века - прямо как в театре "Глобус" времен самого Шекспира.

В эти дни зрители увидят яркую постановку из "Метрополитен-оперы". "Эхнатон" покажет древний Египет из ХХ века, а минималистичная партитура Филипа Гласса зазвучит ярче с насыщенным действием, в котором принимают участие акробаты и жонглеры. Написанный Филипом Глассом в 1983 году "Эхнатон" - заключительная опера его "портретной трилогии", посвященной масштабным персонажам мировой истории, захваченным собственными идеями и повлиявшим с их помощью на человечество.

20 февраля на экране - "Снегурочка" Дмитрия Чернякова, самого известного российского оперного режиссера, который ставит свои шедевры в Парижской опере. Дмитрий Черняков окончил ГИТИС, ставил спектакли в Москве, Новосибирске, Самаре. Его "Снегурочка" лишена сказочного флера и сохраняет фольклорные мотивы. В то время как театралы по всему миру ищут шанс заполучить билет на его спектакли, показ "Снегурочки" в Минске - настоящее событие.

"Спящая красавица" - знаменитый и торжественный классический балет. Парадная, многолюдная и сказочно красивая постановка Большого театра России действительна феерична - именно она открывала историческую сцену Большого театра после реконструкции. Увидеть балет Юрия Григоровича можно 28 февраля.