Прокаты мужчин помогли команде Медведевой удержать лидерство

Команда Евгении Медведевой продолжает оправдывать свое название "Время первых". После ритм-танца и выступления мужчин-одиночников фигуристы Жени опережают соперников из "Красной машины" Алины Загитовой.
Лидерство удалось удержать благодаря прокатам Михаила Коляды и Марка Кондратюка. Коляда выиграл короткую программу у одиночников. Вчера во время прыжкового турнира у Миши были проблемы с четверными, но сегодня все элементы получились: каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", тройной аксель и тройной лутц. Коляда, который в декабре выиграл чемпионат России, набрал 105,42 балла.
Кондратюк сделал четверной тулуп, каскад "тройной сальхов - двойной тулуп" и тройной аксель (96,89).
Лучшим в команде Загитовой был Макар Игнатов, который совсем немного не дотянул до знакового рубежа в 100 баллов (99,81). Он исполнил четверной риттбергер, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", но допустил ошибку на тройном акселе, приземлившись на две ноги.
После двух видов команда Медведевой лидирует ос счетом 531,59 - 518,09 балла.
Команда Евгении Медведевой
Михаил Коляда - 105,42
Марк Кондратюк - 96,89
Александр Самарин - 78,07
Команда Алины Загитовой
Макар Игнатов - 99,81
Дмитрий Алиев - 93,72
Андрей Мозалев - 79,13