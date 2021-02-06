Прокаты мужчин помогли команде Медведевой удержать лидерство

Марк Кондратюк, Александр Самарин, Михаил Коляда и Елизавета Туктамышева выступают за команду Евгении Медведевой в короткой программе командного турнира Кубка Первого канала по фигурному катанию. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Команда Евгении Медведевой продолжает оправдывать свое название "Время первых". После ритм-танца и выступления мужчин-одиночников фигуристы Жени опережают соперников из "Красной машины" Алины Загитовой.

Лидерство удалось удержать благодаря прокатам Михаила Коляды и Марка Кондратюка. Коляда выиграл короткую программу у одиночников. Вчера во время прыжкового турнира у Миши были проблемы с четверными, но сегодня все элементы получились: каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", тройной аксель и тройной лутц. Коляда, который в декабре выиграл чемпионат России, набрал 105,42 балла.

Кондратюк сделал четверной тулуп, каскад "тройной сальхов - двойной тулуп" и тройной аксель (96,89).

Лучшим в команде Загитовой был Макар Игнатов, который совсем немного не дотянул до знакового рубежа в 100 баллов (99,81). Он исполнил четверной риттбергер, каскад "четверной тулуп - тройной тулуп", но допустил ошибку на тройном акселе, приземлившись на две ноги.

После двух видов команда Медведевой лидирует ос счетом 531,59 - 518,09 балла.

Команда Евгении Медведевой

Михаил Коляда - 105,42

Марк Кондратюк - 96,89

Александр Самарин - 78,07

Команда Алины Загитовой

Макар Игнатов - 99,81

Дмитрий Алиев - 93,72

Андрей Мозалев - 79,13