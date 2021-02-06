Разработчики "Спутник V" работают над созданием вакцин от мутаций COVID-19

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи занимается разработкой технологии, позволяющей быстро создавать вакцины при мутации коронавируса. Об этом гендиректор центра Александр Гинцбург сообщил в интервью телеканалу "Россия-1".

"В настоящий момент в институте разрабатывается технология, которая должна позволить очень быстро и эффективно создавать вакцинные препараты. И, если данный возбудитель (COVID-19 - прим. - "РГ") начнет быстро изменяться, два, три, четыре, пять различных, соответственно, антигенов должно быть создано", - рассказал Гинцбург.

По его словам, в ближайшее время перед учеными также стоит задача экспериментально проверить сыворотку, полученную от вакцинированных "Спутником V" людей, в отношении вируснейтрализации по отношению к новым штаммам коронавируса, обнаруженным в Британии, в Африке, в Южной Америке.

"С инфекцией надо бороться прежде всего внутри своих границ, но, чтобы преодолеть эту опасность надо с ней бороться на территории всей планеты", - констатировал Александр Гинцбург.

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи является разработчиком первой российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Как ранее сообщала "РГ", 4 февраля Росстандарт утвердил стандартный образец инактивированного штамма "ГК2020/1", разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России. Эталонный образец, или "цифровая фотография" коронавируса станет основой для сравнения анализов пациентов на предмет его возможных мутаций и определения вирусной нагрузки.