После пожара в новой Москве госпитализированы 12 человек

В больницы Москвы после крупного пожара в поселке Мосрентген доставлены 12 пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Как отметили в пресс-службе, бригады "скорой помощи" и медицинские вертолеты прибыли к месту пожара 5-8 минут. Пострадавшие доставлены в различные медучреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новой Москве стали двое детей и один взрослый. Одна из возможных причин пожара - неисправная электропроводка, также СК изучает и другие версии. Власти Москвы намерены оказать помощь всем пострадавшим.