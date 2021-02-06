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06.02.2021 22:06
Рубрика: Происшествия

После пожара в новой Москве госпитализированы 12 человек

Текст: Сергей Бабкин

В больницы Москвы после крупного пожара в поселке Мосрентген доставлены 12 пострадавших. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

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Как отметили в пресс-службе, бригады "скорой помощи" и медицинские вертолеты прибыли к месту пожара 5-8 минут. Пострадавшие доставлены в различные медучреждения. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что жертвами пожара в новой Москве стали двое детей и один взрослый. Одна из возможных причин пожара - неисправная электропроводка, также СК изучает и другие версии. Власти Москвы намерены оказать помощь всем пострадавшим.

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