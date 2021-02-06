Хабаровский "СКА-Нефтяник" записал видео в поддержку Владимира Путина

Игроки хабаровской команды "СКА-Нефтяник" - действующего чемпиона страны по хоккею с мячом, поучаствовали во флешмобе в поддержку президента РФ Владимира Путина.

В ролике демонстрируется домашняя площадка спортсменов "Арена "Ерофей" и отрывки из матчей.

"Мы - действующие чемпионы России. Мы - за сильного президента!", - говорится в клипе.

Напомним, что флешмоб в поддержку главы государства проходит уже неделю. Первым видео записали в Екатеринбурге на предприятии "Сима-ленд". В дальнейшем к ним присоединились жители из многих регионов России.