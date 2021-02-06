Новости

В Приморье создадут новое министерство 05:05
Байден призвал не сообщать Трампу секретную информацию 04:58
Эксперт заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в ряде регионов России 04:44
Жительница Сахалина заплатит штраф за пикет против третьеклассника 04:27
В США задержан мужчина, проникший на авиабазу перед вылетом Байдена 03:46
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю свой первый снимок Марса 03:19
Вылетевший из Москвы в Астрахань лайнер вернулся в Шереметьево 03:16
Великобританию на выходных накроет снежный шторм 02:48
Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество 02:22
Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом 01:52
"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Интеру" 01:02
В Швейцарии шесть человек умерли после вакцинации 00:42
Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в матче с "Интером" 00:24
Байден заявил о 36 млн голодающих из-за COVID американцах 00:21
Центр Гамалеи разрабатывает технологию ускоренного создания вакцин 05.02.2021
Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира 05.02.2021
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером" 05.02.2021
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 05.02.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ливане 05.02.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о морозах в Москве 05.02.2021
Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая 05.02.2021
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом 05.02.2021
По итогам незаконных акций в спецприемники направлены 972 человека 05.02.2021
Telegram стал самым популярным в мире неигровым приложением 05.02.2021
Мантуров: Россия обеспечена препаратами от COVID-19 05.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 04:27
Рубрика: Происшествия

Жительница Сахалина заплатит штраф за пикет против третьеклассника

Текст: Дина Непомнящая

К штрафу в 30 тысяч рублей приговорил Южно-Сахалинский городской суд мать одного из учеников третьего класса школы №21, где в сентябре дети и их родители устроили пикет против одноклассника-дебошира.

Фото: iStock
Проблемное поведение формируется у ребенка уже в пять лет

Напомним, протестующие требовали удалить из класса мальчика, который долгое время издевался над другими школьниками и учителями. Когда он учился во втором классе, постоянно срывал уроки, бил одноклассников и педагога, кидался в них камнями, публично демонстрировал свои половые органы. Проблемного ребенка отправили на домашнее обучение, но в сентябре хулиган вернулся в школу. И в первый же день занятий чуть не задушил своего соседа по парте.

Протестуя против присутствия мальчика в классе, дети и родители вышли к стенам школы с плакатами "Мне страшно ходить в школу", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников". Мама хулигана дала согласие на перевод сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу. После чего директор школы сообщил об этом родителям и ученикам.

На следующий день в школу пришли полицейские и стали опрашивать участвовавших в пикете детей без присутствия родителей. Кроме того, был составлен протокол о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП) в отношении мамы одного из учеников. Согласно материалам дела, она сообщила об акции в социальных сетях, а после выстраивала детей у входа в школу.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время заседания женщина не признавал свою вину и заявила, что организациями таких акций не занималась, детей к пикету не привлекала и вообще никакого публичного мероприятия на территории образовательного учреждения не проходило. Ее адвокат также не согласился с обвинением. Он отметил, что событие в виде небольшого скопления детей не обладало признаками публичного мероприятия, поскольку предшествовало собранию, организованному коллективом школы, а не родителями. Несмотря на это, суд признал сахалинку виновной в совершении административного правонарушения.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом
Михаила Ефремова этапировали в Москву из колонии под Белгородом
Видео: ФСБ пресекла деятельность 28 подпольных оружейных мастерских в России
Как заставить компанию заплатить за брак при установке двери