Жительница Сахалина заплатит штраф за пикет против третьеклассника

К штрафу в 30 тысяч рублей приговорил Южно-Сахалинский городской суд мать одного из учеников третьего класса школы №21, где в сентябре дети и их родители устроили пикет против одноклассника-дебошира.

Напомним, протестующие требовали удалить из класса мальчика, который долгое время издевался над другими школьниками и учителями. Когда он учился во втором классе, постоянно срывал уроки, бил одноклассников и педагога, кидался в них камнями, публично демонстрировал свои половые органы. Проблемного ребенка отправили на домашнее обучение, но в сентябре хулиган вернулся в школу. И в первый же день занятий чуть не задушил своего соседа по парте.

Протестуя против присутствия мальчика в классе, дети и родители вышли к стенам школы с плакатами "Мне страшно ходить в школу", "Не хочу смотреть, как душат и бьют моих одноклассников". Мама хулигана дала согласие на перевод сына на заочную форму обучения и на повторную экспертизу. После чего директор школы сообщил об этом родителям и ученикам.

На следующий день в школу пришли полицейские и стали опрашивать участвовавших в пикете детей без присутствия родителей. Кроме того, был составлен протокол о вовлечении несовершеннолетних в участие в несанкционированном собрании (часть 1.1 статьи 20.2 КоАП) в отношении мамы одного из учеников. Согласно материалам дела, она сообщила об акции в социальных сетях, а после выстраивала детей у входа в школу.

Как сообщили в пресс-службе суда, во время заседания женщина не признавал свою вину и заявила, что организациями таких акций не занималась, детей к пикету не привлекала и вообще никакого публичного мероприятия на территории образовательного учреждения не проходило. Ее адвокат также не согласился с обвинением. Он отметил, что событие в виде небольшого скопления детей не обладало признаками публичного мероприятия, поскольку предшествовало собранию, организованному коллективом школы, а не родителями. Несмотря на это, суд признал сахалинку виновной в совершении административного правонарушения.