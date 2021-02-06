Альбина Шагимуратова: Почему важно уметь принимать вызовы от жизни и искусства

Всемирно известная оперная певица Альбина Шагимуратова выступит в опере "Травиата" Верди на Международном оперном фестивале им. Ф. Шаляпина в Казани. Лауреат первой премии конкурса Чайковского (2007), владеющая бриллиантовой техникой колоратурного сопрано Альбина рассказала "РГ", за что любит эту роль и почему важно хотеть и уметь принимать вызовы от жизни и искусства.

Партия Виолетты в "Травиате" - ваша любимая?

Альбина Шагимуратова: Да, одна из любимых, но какая певица не любит "Травиату"? Красивая история, потрясающая музыка. Верди написал мелодии, которые хватают за сердце. Я исполняла ее очень много раз, настолько вжилась в нее, что чувствую себя в ней легко и гармонично. Если почитать "Даму с камелиями" Дюма, станет понятно, какое несчастное у нее было детство, она рано потеряла мать, которая тоже умерла от чахотки. Судьба Виолетты была предрешена. Но она все же испытала минуты счастья с Альфредом.

Как вы думаете, почему Верди написал оперу о куртизанке?

Альбина Шагимуратова: Хороший вопрос, хотя об этом лучше всего было бы спросить у Верди. Может быть, композитор кого-то так же беззаветно любил и потому образ Маргариты Готье так глубоко запал ему в душу? Мне очень везло с дирижерами: когда я исполняла "Травиату", каждый из них помогал мне лучше понять этот образ. Например, в Венской опере был Эвелино Пидо, который помог мне разобраться с темпами, расставить смысловые акценты. А маэстро Риккардо Мути однажды был на моем спектакле в Чикаго в качестве слушателя. Я исполняла с ним Царицу ночи в "Волшебной флейте" Моцарта на Зальцбургском фестивале, а также участвовала в гастролях в Японии. Дирижеров, которые по-настоящему любят певцов и помогают им, не так много. Я вспоминаю и свое сотрудничество с Джеймсом Ливайном в "Похищении из сераля" Моцарта, которая стала последней его работой на посту главного дирижера Метрополитен Опера. Он многому меня научил.

Вы нередко выступаете и с Валерием Гергиевым. Многие певцы говорят, что он умеет преображать хаос в космос иногда даже без репетиций.

Альбина Шагимуратова: По приглашению Валерия Абисаловича я солистка Мариинского театра вот уже почти три года. Да, он шестым чувством улавливает дыхание певца. У меня было много выступлений с маэстро без репетиций и таких, что у меня дух захватывало. Я прошла большую закалку. Бывает, что месяцами репетируешь, результата не добиваешься, свежесть пропадает, а выходит маэстро Гергиев - и начинается магия. С кем бы мне еще очень хотелось выступить, но теперь не суждено, так это с Марисом Янсонсом. Я была на его "Пиковой даме" в Зальцбурге - что он творил за пультом! Марис даже не дирижировал, а будто погружался в музыку, ведя за собой всех солистов, весь Венский филармонический оркестр, создавая этот спектакль, в котором музыка звучала так, как была написана Чайковским - никакой отсебятины.

Недавно вышел ваш диск неизвестной оперы "Пария" Доницетти. Насколько певца увлекает процесс звукозаписи?

Альбина Шагимуратова: Да, я осталась под большим впечатлением от знакомства с этой компанией, специализирующейся на записях редких опер. Им удается собирать очень качественные составы исполнителей. Патроном лейбла является Рене Флеминг, которая тоже записывалась там. Первым моим диском у них была опера "Семирамида" Россини, после которой мне уже вообще ничего не страшно - ни "Травиата", ни "Лючия", ни любая другая опера. Это очень сложный материал, поэтому очень редко ставится. Партию главной героини за последние десятилетия удалось исполнить Джойс ди Донато и мне.

Сегодня некоторые лирико-колоратурные сопрано соблазняются предложениями исполнить "Тоску". Вам еще не предлагали?

Альбина Шагимуратова: Когда ты развиваешься как белькантовая певица, не можешь перечеркнуть это и перейти к Пуччини, потому что это совсем другая планета, где требуется другой голос, дыхание, мышление. Я отказывалась от предложений даже больших дирижеров: когда исполняешь Моцарта или Беллини, ты не можешь браться за "Реквием" Верди, это несовместимо. Сейчас я нацелена на репертуар для драматических колоратур - "Анну Болейн" и "Марию Стюарт" Доницетти, а также "Норму" Беллини, намеченную на 2022 год.

Когда-то вы преподавали в Казанской консерватории, а сегодня бываете в Казани редко?

Альбина Шагимуратова: Я уже не преподаю. Последней моей выпускницей была Айгуль Хисматуллина, но я решила остановиться, поскольку разрывалась между Москвой, Казанью и другими выступлениями. Педагогика - огромная ответственность. Я занималась не с начинающими певцами, а с аспирантами, которые уже проучились пять лет в консерватории. За два года аспирантуры было сложно что-то исправить, если были проблемы. Заниматься с певцами надо с первого курса. Айгуль пришла в плачевном состоянии, но сделала огромный рывок после большой совместной работы, у нас получился хороший тандем. Я очень часто получаю сообщения в Facebook и Instagram, где просят послушать, порекомендовать, поэтому у меня возникла идея создания в Казани своего Оперного центра, появления которого ждут очень многие наши студенты. Пандемия внесла свои коррективы, но я надеюсь, что к концу этого года или в следующем мы откроемся.

Каким видится вам место Шаляпинского фестиваля в Казани в истории мировой оперы?

Альбина Шагимуратова: Это старейший фестиваль в России, которому сам Бог велел проходить именно в Казани, где певец родился. У фестиваля сложилась богатая история и традиции. Я дебютировала там в 2006 году в год 250-летия Моцарта в партии Царицы ночи. Никогда не забуду, как зал стоя аплодировал мне на "Лючии", топал ногами, что редко бывает в России, так топали после моей Лючии только в Ла Скала. Театр не изменяет себе, старается держать планку, приглашая достойных певцов. Конечно, хотелось бы, чтобы чаще задействовали и местных певцов, хотя фестиваль международный, чтобы фестиваль двигался вперед, чтобы в его афише был представлен не только Верди и веристские оперы, но и "Дон Жуан" Моцарта, чтобы о Шаляпинском фестивале знали далеко за пределами нашей страны.

Справка "РГ"

Альбина Шагимуратова

Родилась в Ташкенте. Выпускница Московской консерватории по классу Галины Писаренко. Мировую известность принесла партия Царицы ночи в "Волшебной флейте" Моцарта, с которой певица дебютировала на Зальцбургском фестивале в 2008 году, в Метрополитен-Опера - в сезоне 2009-2010 гг., в 2010-2011 - в Ла Скала и Большом театре, позднее в Венской государственной опере и многих других театрах. В 2011 г. Исполнила партию Людмилы в премьере оперы "Руслан и Людмила" М. Глинки в Большом театре, исполнив партию Людмилы в постановке Дмитрия Чернякова под управлением Владимира Юровского. Лауреат премий Casta diva (за партию Людмилы в спектакле Большого театра) и "Золотая маска" (за партию Лючии ди Ламмермур в спектакле Татарского театра оперы и балета им. М. Джалиля). В 2019 году была председателем жюри 26-го Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки.