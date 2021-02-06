Эксперт заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в ряде регионов России

В России в январе заболевших коронавирусом граждан было на 20% меньше, чем в декабре 2020 года. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

По его словам, выделилась группа из 21 региона-лидера, где снижение произошло более чем на 25%. В их числе Тыва, Чечня, Хакасия, Еврейская АО, Псковская, Томская, Архангельская и Костромская области, Москва, Чукотка, Якутия, Крым и другие, пишет РИА Новости.

Еще в 17 регионах снижение составило от 10% до 25%. К ним относятся: Санкт-Петербург, Чувашия, Мурманская, Вологодская, Новосибирская, Амурская, Московская области, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края и другие.

В группу со снижением заболеваемости до 10% вошел 31 регион. Есть субъекты РФ, в которых в январе был зафиксирован рост числа случаев коронавируса по сравнению с декабрем. По данным Тавадяна, в основном они находятся в юго-западной части страны.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуацию с коронавирусом в целом по стране удается держать под контролем. "В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", - отметил он. Сейчас во всех регионах идет массовая кампания по вакцинации граждан, в стране развернуто более трех тысяч прививочных пунктов.