Новости

В Бурятии усилят меры по профилактике COVID-19 перед Сагаалганом 05:38
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:26
Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19 05:24
В Приморье создадут новое министерство 05:05
Байден предложил не пускать Трампа на брифинги разведсообщества 04:58
Эксперт заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в ряде регионов России 04:44
Жительница Сахалина заплатит штраф за пикет против третьеклассника 04:27
В США задержан мужчина, проникший на авиабазу перед вылетом Байдена 03:46
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю свой первый снимок Марса 03:19
Вылетевший из Москвы в Астрахань лайнер вернулся в Шереметьево 03:16
Великобританию на выходных накроет снежный шторм 02:48
Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество 02:22
Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом 01:52
"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Интеру" 01:02
В Швейцарии шесть человек умерли после вакцинации 00:42
Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в матче с "Интером" 00:24
Байден заявил о 36 млн голодающих из-за COVID американцах 00:21
Центр Гамалеи разрабатывает технологию ускоренного создания вакцин 05.02.2021
Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира 05.02.2021
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером" 05.02.2021
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 05.02.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ливане 05.02.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о морозах в Москве 05.02.2021
Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая 05.02.2021
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом 05.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 04:44
Рубрика: Общество

Эксперт заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в ряде регионов России

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

В России в январе заболевших коронавирусом граждан было на 20% меньше, чем в декабре 2020 года. Об этом заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Эпидемиолог: В России весной ожидается снижение заболеваемости COVID-19

По его словам, выделилась группа из 21 региона-лидера, где снижение произошло более чем на 25%. В их числе Тыва, Чечня, Хакасия, Еврейская АО, Псковская, Томская, Архангельская и Костромская области, Москва, Чукотка, Якутия, Крым и другие, пишет РИА Новости.

Еще в 17 регионах снижение составило от 10% до 25%. К ним относятся: Санкт-Петербург, Чувашия, Мурманская, Вологодская, Новосибирская, Амурская, Московская области, Карачаево-Черкессия, Калмыкия, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края и другие.

В группу со снижением заболеваемости до 10% вошел 31 регион. Есть субъекты РФ, в которых в январе был зафиксирован рост числа случаев коронавируса по сравнению с декабрем. По данным Тавадяна, в основном они находятся в юго-западной части страны.

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил, что ситуацию с коронавирусом в целом по стране удается держать под контролем. "В большинстве регионов в настоящий момент она стабилизируется", - отметил он. Сейчас во всех регионах идет массовая кампания по вакцинации граждан, в стране развернуто более трех тысяч прививочных пунктов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Крым СФО Тыва СКФО Чеченская Республика СФО Хакасия ДФО Еврейская АО СЗФО Псковская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом
Михаила Ефремова этапировали в Москву из колонии под Белгородом
Зачем сдавать тест на антитела и что известно о новых штаммах COVID-19
Итоговое собеседование в девятых классах может пройти дистанционно