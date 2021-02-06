Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в Швеции

Россиянин Глеб Ретивых стал вторым в спринте на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

В субботу в Швеции стартовал этап Кубка мира, на котором выступят далеко не все сильнейшие спортсмены. Уже гарантировавший себе победу в общем зачете россиянин Александр Большунов, как и его соотечественник и ближайший преследователь Иван Якимушкин этот старт пропускают, сконцентрировавшись на подготовке к чемпионату мира, стартующему 23 февраля.

Без них в финал мужского спринта отобрались сразу двое россиян - Глеб Ретивых и Сергей Устюгов.

Увы, но Ретивых стал только вторым, проиграв шведу Оскару Свенссону. Третий результат у итальянца Федерико Пеллегрино. Устюгов на финише оказался лишь шестым.