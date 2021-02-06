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Рубрика: Общество

РФПИ: В России все желающие смогут привиться от COVID-19 до июня

Единственной страной в мире, где все желающие смогут привиться от коронавируса до июня, является Россия. Такую точку зрения высказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" он отметил, что в США и в Европе это может произойти только осенью.

Фото: РИА Новости
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- Безусловно, фокус на вакцинации россиян, и Россия - фактически единственная страна в мире, которая до июня может вакцинировать всех граждан, которые захотят, - цитирует ТАСС слова главы РФПИ.

Напомним, на этой неделе стало известно, что авторитетный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V". После публикации вакцина "Спутник V" стала темой номер один для обсуждения в мире. Российский препарат вошел в тройку лидеров по эффективности, но при этом дал двум остальным фору по удобству в применении и доступной цене.

Общество Здоровье Госфонды и контрольные органы Российский фонд прямых инвестиций Вакцинация от коронавируса

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