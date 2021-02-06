Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19

Гражданам, которые приезжают в Россию на поезде, необходимо будет предоставить справку об отсутствии у них COVID-19. Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Коллегии Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

"Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР", - сообщается в документе. Справка должны быть выдана не позднее, чем за три дня до даты пересечения госграницы. Однако, если на момент прибытия к границе у пассажира будет повышенная температура, то его отправят на изоляцию в стационар, не зависимо от наличия справки.

Также рекомендовано организовывать на вокзалах отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров, обеспечить температурный "входной" контроль. Отмечается, что данный документ носит рекомендательный характер. В зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации, меры могут быть как ослаблены, так и ужесточены.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении с восьмого февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью. Поезда отправятся по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.