Новости

В Бурятии усилят меры по профилактике COVID-19 перед Сагаалганом 05:38
Эксперт оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России 05:26
Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19 05:24
В Приморье создадут новое министерство 05:05
Байден предложил не пускать Трампа на брифинги разведсообщества 04:58
Эксперт заявил о снижении числа заболевших COVID-19 в ряде регионов России 04:44
Жительница Сахалина заплатит штраф за пикет против третьеклассника 04:27
В США задержан мужчина, проникший на авиабазу перед вылетом Байдена 03:46
Китайский зонд "Тяньвэнь-1" отправил на Землю свой первый снимок Марса 03:19
Вылетевший из Москвы в Астрахань лайнер вернулся в Шереметьево 03:16
Великобританию на выходных накроет снежный шторм 02:48
Создано повышающее эффективность вакцин от COVID-19 вещество 02:22
Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом 01:52
"Фиорентина" с Кокориным проиграла "Интеру" 01:02
В Швейцарии шесть человек умерли после вакцинации 00:42
Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в матче с "Интером" 00:24
Байден заявил о 36 млн голодающих из-за COVID американцах 00:21
Центр Гамалеи разрабатывает технологию ускоренного создания вакцин 05.02.2021
Опубликован календарь игр сборной РФ по хоккею на чемпионате мира 05.02.2021
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером" 05.02.2021
Ушёл из жизни актёр Кристофер Пламмер 05.02.2021
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Ливане 05.02.2021
МЧС передало экстренное предупреждение о морозах в Москве 05.02.2021
Минсельхоз распределил квоту на вывоз зерна до нового урожая 05.02.2021
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом 05.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Lancet опубликовал результаты завершающей фазы испытаний "Спутника V"
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
06.02.2021 05:24
Рубрика: Экономика

Роспотребнадзор: Приезжающим в РФ на поезде нужна справка об отсутствии COVID-19

Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости

Гражданам, которые приезжают в Россию на поезде, необходимо будет предоставить справку об отсутствии у них COVID-19. Об этом говорится в опубликованных на сайте Роспотребнадзора рекомендациях Коллегии Евразийской экономической комиссии по профилактике коронавируса при пассажирском железнодорожном сообщении.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Россия восстанавливает пассажирское сообщение с соседними странами

"Лица, прибывшие из-за рубежа железнодорожным транспортом, обязаны представить справку об обследовании на коронавирусную инфекцию с отрицательным результатом лабораторного обследования методом ПЦР", - сообщается в документе. Справка должны быть выдана не позднее, чем за три дня до даты пересечения госграницы. Однако, если на момент прибытия к границе у пассажира будет повышенная температура, то его отправят на изоляцию в стационар, не зависимо от наличия справки.

Также рекомендовано организовывать на вокзалах отдельные "коридоры" для прибывающих и убывающих пассажиров, обеспечить температурный "входной" контроль. Отмечается, что данный документ носит рекомендательный характер. В зависимости от развития санитарно-эпидемиологической ситуации, меры могут быть как ослаблены, так и ужесточены.

Напомним, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении с восьмого февраля пассажирского железнодорожного сообщения с Беларусью. Поезда отправятся по маршруту Минск - Москва - Минск и по маршруту Москва - Калининград, Калининград - Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Экономика Транспорт Железные дороги Экономика Транспорт Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB со стабильным прогнозом
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Песков назвал агрессивной риторику Байдена
Число вакцинированных в мире превысило количество заразившихся коронавирусом
Михаила Ефремова этапировали в Москву из колонии под Белгородом
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона