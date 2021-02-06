Шесть ошибок, из-за которых машина может загореться

Пожар в автомобиле - чрезвычайное и крайне нежелательное происшествие, которое во многих случаях можно предотвратить, если соблюдать ряд правил. Расскажем о них, а также разберемся, что делать и чего не делать в случае возгорания машины.

Утечка топлива

Это самая распространенная причина возгорания. Нередко течь проявляется в подкапотном пространстве из-за разгерметизации топливных шлангов.

Как вариант, их крепление может ослабнуть от вибраций, например, после езды по разбитой дороге, и вот вам и утечка. Кроме того, течь может возникнуть, если топливный бак слетел с креплений (например, после ДТП) и начал тереться о внутреннюю часть кузова.

Такой же сценарий могут спровоцировать неплотно закрученные свечи, неисправная пробка бензобака, забившийся топливный фильтр, топливный насос (например, с перекошенной прокладкой модуля) и топливная магистраль от бака до подкапотного пространства, поврежденная опять-таки в следствие неаккуратной езды по проселку.

Хорошо, что все эти проблемы можно унюхать. При возникновении характерного запаха бензина или солярки, тщательно осмотрите подкапотное пространство и всю топливную магистраль.

Перегрев нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор (часть системы выхлопа, предназначенная для снижения токсичности отработавших газов), как известно, пожароопасная деталь.

Нередки случаи, когда этот элемент, находящийся под кузовом, перегревается при длительном переобогащении смеси, которое могут вызвать, к примеру, сбои в работе цилиндров или неисправности системы зажигания (нередко - это неисправность форсунок, которые начинают переливать топливо), а также механические повреждения и засорение нейтрализатора из-за использования некачественного горючего.

Как следствие топливо догорает в выхлопном тракте, соты нейтрализатора разогреваются до сверхвысоких температур, что приводит к их спеканию и обгоранию. Если вовремя не заметить проблему и остановить машину, к примеру, в поле с сухой травой, последняя быстро загорится, после чего огонь может перекинуться на мастику на днище автомобиля или теплозащиту моторного отсека.

Взрыв аккумулятора

Как известно, при зарядке аккумулятора (в случае сильного перезаряда АКБ) или "прикуривании" при помощи силовых проводов батарея может взорваться. Такой сценарий возможен, к примеру, если происходит подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов.

При таком раскладе вполне можно ненароком задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. В результате провода заискрят, а гремучий газ, скапливающийся под крышкой старых аккумуляторов (из-за пониженного электролита), а также масляные загрязнения моторного отсека могут спровоцировать возгорание и взрыв, в результате которого с батареи может сорвать крышку.

Еще одна нередкая причина взрыва АКБ - малый уровень электролита. Если уровень кислоты опускается ниже уровня пластин, через открытые участки во время запуска двигателя может пробежать искра, которая и станет причиной взрыва.

Короткое замыкание

Нередко замыкание проводки провоцируют недопустимые действия водителя, когда он вместо перегоревшего предохранителя за неимением аналогичного сменного ставит другой, более мощный, а то и вовсе металлические перемычки (монеты, скрепки, фольгу, провода).

Во-первых, новый предохранитель ставят только, выяснив причину выхода из строя старого. А во-вторых, при последующем превышении номинального напряжения с нештатной перемычкой будут нагреваться и перегорать другие элементы цепи - прежде всего обмотка проводов, которая быстро подожжет соседние паромасляные детали, после чего машина может выгореть за считанные минуты.

Короткое замыкание могут вызвать также неправильное подключение проводов (например, при нарушении полярности), нарушение изоляции проводов, облом контактов в потребителях энергии (часы, фары, блок управления двигателем, различные датчики, электроприводы). Закоротить может даже внутри кнопки или тумблера и соединениях ламп с цоколем.

Неправильно подключенные устройства

Случается, что автовладелец решил сэкономить на установке магнитолы, усилителя, сигнализации или датчиков парковки и отправился в гараж к дяде Пете.

А этот "умелец" вполне может, к примеру, подключить устройство толстыми проводами непосредственно к аккумулятору, не используя предохранители.

В такой самодельной цепи вполне может произойти замыкание или устойчивое перенапряжение вследствие нарушений в работе источников питания. При неправильном или плохом соединении провод также может нагреться до такой температуры, что воспламенится изоляция. Случается также, что некачественные зарядки для смартфонов, обогреваемые током чехлы на сиденья или тепловентиляторы расплавляют и поджигают гнездо прикуривателя.

Опасные предметы в автомобиле

Спровоцировать возгорание в автомобиле вполне могут также такие пожароопасные предметы, как оставленные в салоне спички, зажигалки или, скажем, стекла очков и даже бутылка с водой, которые в солнечную погоду могут сработать как линза для розжига.

Ну и, разумеется, курильщикам следует быть особенно внимательными не только на бензозаправках, но и во время курения в автомобиле.

Окурок, выброшенный из машины на ходу, может залететь в открытое заднее окно, после чего тканевая обивка, полимеры или шерстяные коврики начнут тлеть. В конце концов, можно просто неудачно стряхнуть пепел на промасленные тряпки. Именно поэтому непосредственно в салоне крайне желательно держать непросроченный огнетушитель.

Помните также, что при пожаре в моторном отсеке, первое, что нужно сделать, это заглушить двигатель. После этого не открывайте капот полностью, чтобы ограничить доступ кислорода и выпускайте внутрь весь баллон.