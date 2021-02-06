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06.02.2021 16:01
Рубрика: Digital

В Москве в третий раз вручили премию за достижения в Интернете

Текст: Сусанна Альперина
В Москве, в Цифровом деловом пространстве, вручили Третью российскую премию веб-индустрии. Наградили лучшие интернет-проекты года. Церемония прошла свободно и раскованно, вели ее Иван Ургант и Александр Гудков, которые лишний раз доказали, что не зря работают на Первом канале. От их шуток у собравшихся буквально текли слезы. Обсмеяли всю актуальную повестку дня.
Фото: Предоставлено Red Carpet Фото: Предоставлено Red Carpet
Фото: Предоставлено Red Carpet

Собралось на церемонию, которая проходила в соответствие со всеми требованиями Роспотребнадзора, не так много людей, как раньше. Но это были crème de la crème - все сливки интернета. Присутствовали, если не реально, то виртуально.

Фото: Екатерина Штукина/Pool/ТАСС
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Так, например Александр Мамут, который получил награду "За вклад в веб-индустрию", "в реале" не приехал. Как и Ксения Собчак, которая была названа "Лучшим интервьюером". Зато она прислала видеообращение - со съемок нового проекта. Что места, что расстояния в наше время? Главное, чтобы хорошо работала связь. В 2020-й год, когда пандемия для многих открыла возможности Интернета заново, Премия веб-индустрии стала особенно актуальной. Особенно тем, что отметила новые лица, которые стали популярны у пользователей.

Но вначале о сериалах. Победителем по итогам голосования жюри в категории "Лучший веб-сериал" стал проект "Внутри Лапенко". На премии работало и Жюри Прессы. Мнения по веб - сериалу "Внутри Лапенко" - представителей СМИ и судей от индустрии совпали. А вот в номинации "Лучший интернет-сериал. (хронометраж эпизода более 24 минут)" мнения разошлись. Пресса отдала свои голоса "Психу", а индустрия - двум проектам: "Перевалу Дятлова" и "Чики". Сериал "Чики" признали и онлайн-событием года.

Второй сезон сериала "Трудные подростки" - это выбор прессы в номинации "Лучший интернет-сериал (хронометраж эпизода менее 24 минут)". Слово жюри в этой категории - второй сезон сериала "257 причин, чтобы жить".

Спецприз с формулировкой "За объединение классических форм искусств" получил онлайн - портал "Культура.РФ", который во время самоизоляции радовал зрителей показом премьер, выставок, фильмов, спектаклей и другого контента. Цифры просмотров на портале действительно впечатляют.

Награду в номинации "Прорыв года" получила Алена Жигалова - ведущая суперпопулярного шок "Алена,блин!". Без преувеличения можно сказать, что Алена стала героиней вечера. "Лучшим познавательным проектом" названа "Редакция" Алексея Пивоварова. Лучшая онлайн-платформа по мнению профессионального сообщества (выбор делала Ассоциация Продюсеров кино и ТВ АПКиТ) - это сервис START.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Для тех, кто плохо знаком с интернет-контентом, приводим ссылку, пройдя по которой можно посмотреть лучшие работы номинантов, и посмотреть полный список лауреатов http://premia-w.ru/nominees2020.

Отметим лишь, что в этом году на премию было подано рекордное количество заявок - почти в три раза больше, чем в предыдущем. "РГ" писала о том, что, в связи с этим организаторы приняли решение выделить отдельную номинацию для веб-сериалов, представленных на открытых площадках, вне зависимости от хронометража. Таким образом, с этого года сериалы участвуют в трех категориях - "Лучший веб-сериал", "Лучший интернет-сериал" (хронометраж менее 24 минут) и "Лучший интернет-сериал" (хронометраж более 24 минут).

В жюри премии в этом году входили редакторы, продюсеры, контентные директора российских онлайн-кинотеатров, диджитал-платформ и производственных компаний.

Тем временем

В тот же день до начала Церемонии Третьей Премии веб-индустрии, проходил Третий международный веб-маркет, в котором традиционно принимают участие российские и иностранные кинематографисты, чья деятельность связана с Интернетом. В рамках мероприятия прошли презентации новых проектов, круглые столы, образовательные и другие мероприятия.

Организует и Премию, и Веб -маркет - ресурс The Digital Reporter, генеральный продюсер которого - Антон Калинкин. Это первый в России ресурс, посвященный веб-сериалам (снятым специально для интернета), а также медийная площадка, которая не только сотрудничает с тематическими европейскими изданиями, но и производит большое количество собственных оригинальных материалов. Проект был создан компаний Red Carpet Studio в 2017 году. В 2018 и 2019 годах The Digitar Reporter проводил в Нижнем Новгороде единственный в России фестиваль веб-сериалов. В 2020-м фестиваль не проводился из-за пандемии.

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