В ВОЗ заявили о замедлении темпов распространения коронавируса в мире

В мире наблюдается сокращение ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила в пятницу эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове, подчеркнув, что важно соблюдать бдительность.

По ее словам, сокращение выявляемых случаев происходит за счет многих факторов, но в первую очередь благодаря введенным разными странами мерам, которые позволяют прерывать цепочки передачи вируса и предотвращать новые случаи COVID-19. Ван Керкхове отметила, что вакцинация тоже играет роль, пишет ТАСС.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что для многих стран наступил очень важный период. Необходимо и дальше придерживаться взятого курса, а к вопросу снятия ограничений подходить очень медленно, заключила специалист.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что снятие ограничительных мер - это не повод отказываться от ношения медицинских масок и соблюдения социальной дистанции. Она предупредила, что надо быть очень осторожными. "Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня, но и при этом уровне не надо расслабляться", - отметила Вуйнович.