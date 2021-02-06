Вена поддержала позицию Берлина по строительству "Северного потока-2"

Канцлер Австрии Себастьян Курц поддержал позицию Берлина по строительству "Северного потока-2", сообщает газета Welt am Sonntag.

По словам политика, газопровод является экономическим проектом, выгоду от которого получат Австрия и другие европейские страны. "Тот, кто считает, что новый трубопровод в интересах только России, ошибается", - отметил Курц.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что "Северный поток-2" находится вне политики. Позиция правительства ФРГ относительно реализации проекта остается неизменной.