Боррель счел необходимым сохранить дипломатические каналы с Россией

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым сохранять имеющиеся дипломатические каналы с Россией. Об этом он заявил по итогам визита в Москву, во время которого провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий", - передает РИА Новости его слова.

При этом Боррель признал, что нынешние отношения России и Евросоюза "далеки от удовлетворительных".