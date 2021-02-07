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07.02.2021 00:15
Рубрика: В мире

Боррель счел необходимым сохранить дипломатические каналы с Россией

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель считает необходимым сохранять имеющиеся дипломатические каналы с Россией. Об этом он заявил по итогам визита в Москву, во время которого провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Фото: EPA-EFE/JOHN THYS
Боррель: Пришло время поговорить с Россией, а не о России

"Дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями, передачи твердых и откровенных посланий", - передает РИА Новости его слова.

При этом Боррель признал, что нынешние отношения России и Евросоюза "далеки от удовлетворительных".

В мире Европа Бельгия Россия и Евросоюз

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