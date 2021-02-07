Член МОК Дик Паунд и движение феминисток атакуют Олимпиаду в Токио

Но вот старейшина МОК, угрюмый канадец Ричард Паунд по-прежнему разжигает огонь сомнений. Человек, который и начал травлю российских спортсменов, голословно обвинив всех подряд в нарушении допинговых правил, дал интервью японскому новостному агентству Jiji Press. Его высказывания звучат, как всегда, нервозно. Паунд считает, что МОК имеет право отменить Игры и сделать это может вместе с хозяевами Игр и Всемирной организацией здравоохранения. Это заявление никак не добавляет оптимизма ни будущим олимпийцам, ни организаторам.

Свою неожиданную лепту и отнюдь не в пользу сторонников проведения летних Олимпийских игр внес 83-летний руководитель Оргкомитета Есиро Мори. 83-летний экс-премьер Японии вдруг заметил, что участие женщин в совещаниях несколько замедляет работу, ибо те не прочь поговорить. Вроде бы и невинные слова вызвали бурю негодования феминисток. Больше 110 тысяч подписей собрала петиция феминисток с осуждением Мори. Заявление поддержала и икона японского спорта, трехкратная обладательница Большого Шлема теннисистка Наоми Осака, трактовавшая высказывание исключительно уважаемого (до сих пор) дуайена японской политики словом, которое переводится в широком ракурсе - от несведущего и некомпетентного до тупого. Раздались предложения: Мори в отставку. Но бывший премьер их хладнокровно парировал. Слагать с себя полномочия не собирается, хотя извинения не за сказанное, а за то, что его не так поняли, принес.

Не дай Бог Мори опустить олимпийский штурвал. Именно сейчас, в час пандемии, организаторам Игр требуется его твердая рука и многолетний опыт.