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07.02.2021 12:41
Рубрика: Спорт

Член МОК Дик Паунд и движение феминисток атакуют Олимпиаду в Токио

Текст: Николай Долгополов
МОК разослал приглашения во все национальные олимпийские комитеты с приглашением приехать на летнюю Олимпиаду в Токио. Президент МОК Томас Бах уверяет, что в ее проведении нет сомнений, а вице-президент Джон Коатс, непосредственно отвечающий за организацию Игр, уверен: они состоятся с вероятностью 100 процентов. МОК, правда, в своде своих новых и уже разосланных правил ввел немало ограничений в связи с эпидемиологической обстановкой. И даже предупредил спортсменов, чтобы не слишком увлекались празднованием своих побед в Олимпийской деревне, за пределы которой, кстати, выходить ее жителям практически запрещается.

Но вот старейшина МОК, угрюмый канадец Ричард Паунд по-прежнему разжигает огонь сомнений. Человек, который и начал травлю российских спортсменов, голословно обвинив всех подряд в нарушении допинговых правил, дал интервью японскому новостному агентству Jiji Press. Его высказывания звучат, как всегда, нервозно. Паунд считает, что МОК имеет право отменить Игры и сделать это может вместе с хозяевами Игр и Всемирной организацией здравоохранения. Это заявление никак не добавляет оптимизма ни будущим олимпийцам, ни организаторам.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
ОКР получил официальное приглашение на Олимпиаду 2022 года

Свою неожиданную лепту и отнюдь не в пользу сторонников проведения летних Олимпийских игр внес 83-летний руководитель Оргкомитета Есиро Мори. 83-летний экс-премьер Японии вдруг заметил, что участие женщин в совещаниях несколько замедляет работу, ибо те не прочь поговорить. Вроде бы и невинные слова вызвали бурю негодования феминисток. Больше 110 тысяч подписей собрала петиция феминисток с осуждением Мори. Заявление поддержала и икона японского спорта, трехкратная обладательница Большого Шлема теннисистка Наоми Осака, трактовавшая высказывание исключительно уважаемого (до сих пор) дуайена японской политики словом, которое переводится в широком ракурсе - от несведущего и некомпетентного до тупого. Раздались предложения: Мори в отставку. Но бывший премьер их хладнокровно парировал. Слагать с себя полномочия не собирается, хотя извинения не за сказанное, а за то, что его не так поняли, принес.

Не дай Бог Мори опустить олимпийский штурвал. Именно сейчас, в час пандемии, организаторам Игр требуется его твердая рука и многолетний опыт.

Спорт Олимпийские игры Олимпиада в Токио Блокнот Долгополова

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