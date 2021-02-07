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07.02.2021 22:27
Рубрика: Спорт

Что показал Кубок Первого канала

Текст: Николай Долгополов
Команда Алины Загитовой победила команду Евгении Медведевой. Ну и что? Дело в ином. Для придавленных пандемией болельщиков и фигуристов, волею мерзкого ковида лишенных состязаний, устроили праздник. Он удался благодаря спортсменам. И, конечно, Федерации фигурного катания на коньках России и Первому каналу.

Не в одних миллионах дело

Если бы вы только слышали, с каким знанием предмета обсуждался невиданный у нас турнир-первопроходец. С какой требовательной любовью обсуждались его условия. В том числе и денежные. Ведущие спортсмены, бесстрашно освоившие новые сложнейшие программы и рисковые прыжки, были долгое время лишены и мотивации, и, что тоже немаловажно, призовых за вполне возможные победы. Ведь чемпионат мира 2020 года отменили, некоторые этапы Гран При и его финал в этом сезоне не проводили, практически все коммерческие, международные турниры словно канули в Лету.

И то, на что не решился (или до чего не додумался) Международный Союз конькобежцев, сделала российская Федерация фигурного катания.

Тут уж бесспорно: командный матч удался. Вероятно, превратится в традиционный. Болельщики довольны. Как счастливы и фигуристы, разыгравшие 10 миллионов призовых.

Есть и другие выводы, которыми хотелось бы поделиться.

Девчонок уже не догнать

Наши девчонки не теряли времени. Четверные освоены. И если раньше исполнение в девичьей программе прыжка в четыре оборота вызывало радостное изумление, то теперь искренне удивляет их отсутствие или неудачное выполнение.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала

У Щербаковой и Ко четверные близки к совершенству. Чемпионат мира в Стокгольме, намеченный на 23-28 марта и не отмененный, может и даже должен превратиться в триумф учениц тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристкам, по разным объективным причинам пропускающим этот сезон, догнать умчавшихся вперед будет исключительно сложно. Или невозможно. Они, и поднявшие уровень российского катания на высочайший уровень, должны оставаться в составе национальной сборной, по крайней мере, до окончания этого олимпийского цикла.

Со льда – в комментаторы

Фигуристы, как правило, люди способные. Быстро осваивают не только новые элементы на льду, но и иные разнообразные занятия. В том числе и чисто журналистские: очень доходчиво, спокойно, на удивление профессионально ведут репортажи с крупнейших соревнований и ледовых шоу. В эти дни, особенно в день первый, интеллигентной манерой вести диалог со зрителями на трибунах и у телевизоров блеснула Евгения Медведева. Мгновенная реакция, конкретные, а не какие-то расплывчатые, как бывает, ответы на вопросы коллег-ведущих, доброжелательная манера общения с публикой. Прямо почти готовый кадр для Первого и других телеканалов.

А олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин доказал несколько другое. Он полностью освоил профессию журналиста. Приятно слышать свободно владеющего словом профессионала, умеющего исполнить с микрофоном и соло, и подключить к диалогу даму-соведущую, и на ходу взять экспресс-интервью даже у только-только покинувших лед и еще тяжело дышащих фигуристов. В полку телекомментаторов - и хороших телекомментаторов - прибыло.

Спорт Фигурное катание

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