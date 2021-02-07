Дмитриев: Мы видим высокий спрос на вакцину "Спутник V"

Еще две страны вступили в "клуб" одобривших "Спутник V": это Ливан и Мьянма, которая стала первым государством в Юго-Восточной Азии, признавшим российскую вакцину. "Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - отметил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кроме того, как сообщил Дмитриев, в РФПИ ожидают, что до конца следующей недели вакцину одобрять регуляторы еще нескольких стран, и общее число зарегистрировавших вакцину достигнет 25.Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, а также Ливане и Мьянме.