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07.02.2021 15:53
Рубрика: Общество

Дмитриев: Мы видим высокий спрос на вакцину "Спутник V"

Текст: Ирина Невинная
Публикация в The Lancet результатов третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V" повлияла на скорость принимаемых решений о регистрации вакцины: в течение недели регистрация препарата ожидается еще в нескольких странах. и их общее число достигнет 25, - сообщили сегодня в РФПИ.

Еще две страны вступили в "клуб" одобривших "Спутник V": это Ливан и Мьянма, которая стала первым государством в Юго-Восточной Азии, признавшим российскую вакцину. "Количество стран региона, зарегистрировавших вакцину, будет увеличиваться в дальнейшем, так как мы видим высокий спрос на препарат и готовы помочь партнерам защитить здоровье граждан", - отметил по этому поводу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Кроме того, как сообщил Дмитриев, в РФПИ ожидают, что до конца следующей недели вакцину одобрять регуляторы еще нескольких стран, и общее число зарегистрировавших вакцину достигнет 25.Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, а также Ливане и Мьянме.

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