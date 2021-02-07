Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал о рисках, связанных с покупкой валюты в 2021 году.

Он отметил, что ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. "В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы", - цитирует эксперта "Прайм".

Коган отметил, что экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро является одним из вероятных кандидатов на ослабление. Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Так, если экономика начнет восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Кроме того, сложности могут появиться у британского фунта, который может на какой-то срок просесть.

В то же время китайский юань и рубль имеют хорошие шансы на укрепление. Так, российская валюта может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что шведская крона по итогам минувшего года стала лидером по росту курса к американскому доллару из основных мировых валют. Далее идут еще две европейские валюты стран, не входящих в зону евро, - датская крона и швейцарский франк. По оценкам экспертов, секрет прошлогоднего успеха шведской и датской крон, а также швейцарского франка заключается в том, что они обладают основными региональными преимуществами, при этом избегая ключевых рисков, присущих евро, - проблемы слабых экономик некоторых участников Евросоюза и дезинтеграционные процессы, угрожающие самому существованию еврозоны.