Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

Новости

Пушков призвал прекратить ждать одобрения с Запада 09:17
Более 100 заключенных устроили бунт в американской тюрьме 09:11
Вильфанд: Аномальные морозы в Москве задержатся 08:41
Волков прокомментировал досрочную победу над Оверимом на турнире UFC 08:07
Сэндхаген отправил в брутальный нокаут легенду UFC - видео 07:49
В ЕАО предложили установить выплату за рождение двойняшек 07:41
Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в Лас-Вегасе 07:01
Экипаж потерпевшего крушение в Нелькане самолета наградили посмертно 06:52
Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России 06:37
Гол Малкина не спас "Питтсбург" от поражения в матче против "Айлендерс" 06:36
Четыре человека погибли при сходе лавины в американском штате Юта 06:22
В Приморье открылся всероссийский фестиваль детского кино и телевидения 06:19
Российский боец Валиев одержал дебютную победу в UFC 06:11
Гол Роналду помог "Ювентусу" обыграть "Рому" 05:52
В Благовещенске эвакуировали 20 человек при пожаре в пятиэтажке 05:50
Якутск стал столицей "Тотального диктанта" 05:41
Медведев и Рублев принесли сборной России Кубок АТР 05:31
Из-за схода вагонов в Забайкалье задержат поезд Владивосток-Москва 05:02
В Забайкалье сошли с рельсов 17 вагонов поезда 04:22
На Байкале произошло ощутимое землетрясение 03:44
США расторгнут соглашения о предоставлении убежища с тремя странами 03:40
На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС 03:18
СМИ: Одиннадцать человек погибли в результате ДТП в Египте 02:06
Вирусологи назвали условие для третьей волны коронавируса 01:27
Ученые нашли причину мутации коронавируса в способе его лечения 00:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
В "РГ" обсудят финансирование поддержки пациентов с редкими заболеваниями
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
Задайте вопрос министру культуры РФ Ольге Любимовой
07.02.2021 07:55
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, какие валюты лучше не покупать

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган рассказал о рисках, связанных с покупкой валюты в 2021 году.

Фото: iStock
Эксперт рассказал, какими будут курсы доллара и евро в 2021 году

Он отметил, что ослаблению на фоне выкупа центробанками активов и снижения ключевых ставок подвержены большинство валют. "В категории резервных валют можно говорить о преобладании мнения об ослаблении доллара в ближайшие месяцы", - цитирует эксперта "Прайм".

Коган отметил, что экономика еврозоны пострадала от пандемии сильнее, чем американская. Поэтому евро является одним из вероятных кандидатов на ослабление. Не все однозначно и с валютами-убежищами, которые растут в период рисков. Так, если экономика начнет восстанавливаться, средства из японской иены и швейцарского франка могут переходить в более рисковые активы. Кроме того, сложности могут появиться у британского фунта, который может на какой-то срок просесть.

В то же время китайский юань и рубль имеют хорошие шансы на укрепление. Так, российская валюта может укрепиться, если санкционные риски не воплотятся, а нефть продолжит дорожать, заявил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что шведская крона по итогам минувшего года стала лидером по росту курса к американскому доллару из основных мировых валют. Далее идут еще две европейские валюты стран, не входящих в зону евро, - датская крона и швейцарский франк. По оценкам экспертов, секрет прошлогоднего успеха шведской и датской крон, а также швейцарского франка заключается в том, что они обладают основными региональными преимуществами, при этом избегая ключевых рисков, присущих евро, - проблемы слабых экономик некоторых участников Евросоюза и дезинтеграционные процессы, угрожающие самому существованию еврозоны.

Экономика Экономика Финансы Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Вирусологи назвали сроки отмены масочного режима в России
Судно "Фортуна" продолжило укладку "Северного потока-2"
Россия высылает трех дипломатов за участие в незаконных акциях
Российский МИД завел аккаунт в TikTok
Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона