Эксперты предрекли дефицит на вторичном авторынке в России

Нехватка новых машин у дилеров вызвала повышенный спрос на вторичном рынке, в результате чего хороших предложений там практически не осталось. По мнению экспертов, в этих условиях не стоит спешить со сменой автомобиля.

Старьё берём

В то время как рынок новых машин в прошлом году продолжил падение, продажи автомобилей с пробегом, напротив, вышли "в плюс". Так, в 2020-м россияне приобрели без малого 5,5 млн подержанных машин, что на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом в ноябре и декабре на "вторичке" наблюдался бум продаж - в эти месяцы свыше 500 тыс. "бэушек" меняли владельцев, а рост спроса составил 9% и 17% соответственно, гласят данные агентства "Автостат".

По словам заместителя генерального директора по продажам автомобилей с пробегом АО "Aвтодом" Владислава Хайновского, всплеск спроса на автомобили с пробегом в текущих экономических условиях обусловлен следующими факторами: отложенный спрос, возникший после пандемии коронавируса в 2020 году, рост курсов доллара и евро по отношению к рублю, закрытие внешних границ, в связи с чем деньги тратились внутри страны, в том числе и на автомобили. При этом покупатели, которые столкнулись со снижением уровня доходов, выбирали более доступные автомобили, некоторые их них переходили с рынка новых машин на "вторичку".

"Повышение цен на новые автомобили, а также их дефицит стали основными драйверами переориентации потребителей на ассортимент вторичного рынка. Конечно, те кто хотел приобрести новый автомобиль, они не ушли на вторичный рынок, а просто отложили покупку, так как нет смысла менять машину в возрасте 3-5 лет на такую же. Однако тех, кто откладывали покупку на следующий год, дефицит подтолкнул сделать это сейчас", - рассказал генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Ценовые гонки

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Между тем, на фоне ажиотажного спроса цены на вторичном рынке росли даже сильнее, чем на новые машины. По оценкам "Автостата", средневзвешенная стоимость автомобиля с пробегом в России по состоянию на декабрь 2020 года составила 666,4 тыс. рублей - это на 6% больше, чем в ноябре. А по сравнению с декабрем 2019-го, когда этот показатель был равен 612,5 тыс. рублей, разница достигает почти 9%.

Как говорит директор компании "ПодборАвто" Денис Еременко, рост цен на автомобили с пробегом обусловлен курсом рубля, наплывом на рынок перекупщиков (каждая вторая машина продается перекупщиком, из-за чего стоимость многих авто искусственно завышена) и отсутствием на вторичном рынке качественных и "честных" автомобилей.

"За последние месяцы 2020 года поддержанные автомобили действительно прибавили в цене. Это объясняется тем, что традиционно через 2-3 месяца после обновления прайсов в автосалонах подорожание отражается и на моделях вторичного рынка. Кроме того, большой спрос на автомобили с пробегом стал стимулом к увеличению их стоимости", - комментирует Денис Мигаль.

В связи с этим, по его мнению, в 2021 году можно не ожидать резкого роста цен на подержанные машины - отложенный спрос уже реализовал себя в ноябре-декабре, поэтому воспользоваться ажиотажем для корректировки ценников у продавцов уже не получится.

Несмотря на это, средняя стоимость авто с пробегом в целом немного увеличится, поскольку вторичный рынок, как и сегмент новых авто, зависит от курса рубля. В среднем за год рост может составить 10%, и, прежде всего, это коснется "свежих" машин 1-3 лет эксплуатации, так как они наиболее востребованы на вторичном рынке.

Американская мечта

Впервые в истории российского рынка самым популярным легковым автомобилем с пробегом стала иномарка. Так, в 2020 году этот титул завоевал Ford Focus, чьи продажи на вторичном рынке составили 130,7 тыс. единиц.

В результате хэтчбек Lada 2114, который удерживал "пальму первенства" в предыдущие годы, опустился на второе место с показателем 124,5 тыс. перепроданных автомобилей. Следом идут две корейские модели - Hyundai Solaris (117,9 тыс. шт.) и Kia Rio (117 тыс. шт.), по данным "Автостата". Замыкает пятерку бестселлеров вторичного рынка Toyota Corolla, результат которой составил 105,4 тыс. машин.

Стоит при этом отметить, что наибольший рост спроса среди автомобилей с пробегом показывают Kia Rio (+15%), Hyundai Solaris (+8%) и седан Lada Granta (+6%). Таким образом, одна из этих моделей в перспективе должна стать новым лидером вторичного авторынка, учитывая, что парк Ford Focus после ухода американской марки из нашей страны больше не пополняется.

Как отмечает Денис Мигаль, Ford Focus - одна из немногих моделей, которую еще можно найти в возрасте 2-5 лет, что во многом обеспечило ему лидерство на вторичном рынке в 2020 году. К тому же Ford Focus можно приобрести по цене, сопоставимой с моделями Kia Rio и Hyundai Solaris, притом что "Фокус" выше классом. Что касается Lada Granta, то процесс амортизации у нее происходит быстрее, чем у иномарок, она быстрее теряет в цене, что сказывается на количестве предложений - владельцам невыгодно ее продавать.

"Запросов на подбор отечественного автопрома мы уже давно не получали. Связанно это с крайне низким качеством сборки, неликвидностью в больших городах, слабыми ездовыми характеристиками, плохой безопасностью и крайне завышенной ценой на новые автомобили российских марок. Поэтому уже через 2-3 года лидерство на вторичном рынке захватят Hyundai Solaris и Kia Rio", - считает Денис Еременко.

Иномарки правят бал

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Действительно, в ближайшие годы на вторичном рынке будет происходить заметное смещение продаж в сторону иномарок. Это связано с выбытием устаревших автомобилей российских брендов, таких как Lada, ГАЗ и УАЗ, говорится в исследовании "Автостата". Соответственно, наиболее высокий рост продаж автомобилей с пробегом можно ожидать от таких марок, как Kia, Hyundai, Renault, Volkswagen и Skoda.

Вместе с тем аналитики "Автостата" прогнозируют, что в 2021 году объем продаж легковых автомобилей с пробегом может снизиться на 1% относительно прошлого года, в результате чего его объем составит около 5,4 млн машин. А вот в 2022-2024 годах будет происходить постоянный рост рынка, но темпы его будут невысокими. Не исключено, что в период 2023-2024 годов может наступить "пик" продаж в связи насыщением "вторички".

По мнению директора департамента продаж автомобилей с пробегом ГК "АвтоСпецЦентр" Владимира Желобова, в 2021 году рынок автомобилей с пробегом не будет сокращаться, а покажет рост на 2-3% по отношению к прошлому году. Это связано еще и с дефицитом на рынке новых автомобилей: проблемы с доступностью сохранятся до середины года. Большинство автопроизводителей сократили производственные планы по новым автомобилям на 2021 год, что приведет к ажиотажному роста спроса на машины с пробегом. Кроме того, экономических предпосылок снижения курсов валют нет, что не добавляет ситуации оптимизма.

В свою очередь, Владислав Хайновский отмечает, что запуск программ господдержки на новые автомобили окажет положительное влияние и на вторичный рынок. Рост продаж новых автомобилей приведет к увеличению количества сделок по трейд-ин, наполнению складов автомобилей с пробегом у дилеров, и соответственно, к развитию канал продаж авто с пробегом.

"Дефицит автомобилей на "вторичке" наступил уже осенью прошлого года, а учитывая провал продаж новых машин в 2015-2016 годах ситуация будет только ухудшаться. На мой взгляд, сейчас не лучшее время для смены автомобиля, и лучше дождаться какой-то стабильности на рынке", - резюмирует Денис Еременко.