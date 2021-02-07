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07.02.2021 19:18
Рубрика: Спорт

Хет-трик Головина принес "Монако" победу над "Нимом"

Текст: Артур Нанян
Полузащитник сборной России Александр Головин забил три мяча и отдал голевой пас в матче 24-го тура чемпионата Франции в гостях против "Нима" (4:3). Хавбек впервые в карьере оформил хет-трик.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Первые два мяча Головин забил уже в стартовые 13 минут: в обоих случае ему ассистировал Фоде Балло-Туре. Впрочем, еще до конца тайма "Ним" отыгрался усилиями Луки До и Зинедина Ферхата.

Фото: Leon KUEGELER / POOL / AFP
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В середине второй половины Головин вновь вывел монегасков вперед точным ударом со штрафного, а на 77-й минуте отдал результативный пас на Кевина Фолланда. Хозяева ответили на это голом Никласа Элиассона, но на большее их не хватило.

В турнирной таблице французского первенства "Монако" идет на четвертом месте, имея в своем активе 45 очков. Впереди только "Лион" (52 очка), "Лилль" (51) и "Пари Сен-Жермен" (48).

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