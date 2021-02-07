Инфекционист назвал три причины повторного заражения коронавирусом

Заболеваниями, которые вызываются коронавирусами, человек может заразиться ежегодно. А раз в три-четыре года повторяется болезнь, провоцируемая одним возбудителем, рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Поэтому, по словам доктора, повторное заражение коронавирусом SARS-CoV-2 также возможно, когда после заболевания закончится иммунитет.

- Коронавирусная инфекция изначально не должна вызывать иммунитет пожизненный. Это не ветряная оспа, - цитирует Тимакова РИА Новости.

Заболеть новой коронавирусной инфекцией не единожды можно также при высокой вирусной нагрузке - если человек постоянно находится в контакте с зараженными в силу определенных обстоятельств.

Еще одной причиной повторного инфицирования может служить не полноценно сформировавшийся после перенесенной болезни иммунный ответ или снижение защитных функций организма из-за приема определенных лекарственных препаратов.

Тимаков добавил, что повторное заболевание почти всегда протекает в легкой форме.

Напомним, за минувшие сутки в 85 регионах России выявлено 16 048 новых случаев COVID-19. По информации оперативного штаба по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, 10,8 процента из вновь зафиксированных случаев протекают без клинических проявлений. 19 884 человека за прошедшие сутки выписаны по выздоровлении.