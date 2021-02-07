Команда Загитовой получит 5 млн рублей за победу на Кубке Первого канала

Команда олимпийской чемпионки Алины Загитовой под названием "Красная машина" получит 5 миллионов рублей за победу на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Общий призовой фонд соревнований, организованных Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) и Первым каналом, составлял 10 миллионов рублей.

Команда Загитовой обыграла команду "Время первых", капитаном которой была двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. За второе место фигуристы получат 3 миллиона. Но команда Медведевой также выиграла приз зрительских симпатий и дополнительный миллион.

Еще один миллион в первый день турнира получили Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова и Елизавета Туктамышева за победу в прыжковом фестивале.