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07.02.2021 16:07
Рубрика: Спорт

Матч плей-офф Лиги чемпионов "Лейпциг" - "Ливерпуль" перенесен в Будапешт

Текст: Артур Нанян

Первая игра 1/8 финала Лиги чемпионов между "Лейпцигом" и "Ливерпулем" состоится 16 февраля в столице Венгрии Будапеште. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Фото: Getty Images
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Ранее немецкое правительство запретило въезд в страну всем прибывшим из районов, затронутых мутациями коронавируса. Такие ограничения были введены как минимум до 17 февраля, но они не касаются граждан Германии или тех, у кого есть вид на жительство в ФРГ. Получалось так, что "Лейпциг" не мог принять "Ливерпуль" на своем стадионе. Вариантов для проведения матча было несколько - помимо Будапешта, рассматривались опции с аренами в Лондоне и Санкт-Петербурге. В результате выбор пал на "Пушкаш Арену", названную в честь легендарного футболиста Ференца Пушкаша.

"Мы хотели бы поблагодарить "Лейпциг" и "Ливерпуль" за тесное сотрудничество и помощь в поиске решения возникшей проблемы. Хотелось бы также сказать спасибо федерации футбола Венгрии за поддержку и согласие проведения этой встречи", - сообщается в заявлении на сайте УЕФА.

Добавим, что ответный поединок между "Ливерпулем" и "Лейпцигом" запланирован на 10 марта.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Ливерпуль"

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