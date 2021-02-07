Медведева дважды плакала по ходу командного турнира

Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева поделилась впечатлениями от уникального командного турнира, который прошел в Москве.

- Не могу сказать, понравился мне турнир или нет. Разные факторы есть. Турнир проходил впервые. Уверена, что с течением лет в соревнования такого формата будут вводиться корректировки, - отметила Медведева на пресс-конференции. - Но сегодня я плакала два раза. В последний раз на публике я плакала на Олимпиаде. Это показатель тех эмоций, которые нам подарил Кубок Первого канала.

Напомним, что команда Медведевой уступила команде олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Победу той принесли блестящие прокаты одиночниц - Камилы Валиевой и Анны Щербаковой. Участников капитаны выбирали сами.

- Свое мнение по поводу жеребьевки я высказала еще вчера. Я бы ее поменяла, - сказала Медведева. - Я, возможно, не сторонник новых веяний, я за жеребьевку, которая ведется вслепую.