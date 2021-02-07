МИД РФ: Высылка дипломатов из России - вынужденная мера

Пойти на высылку дипломатов Германии, Польши и Швеции Москву вынудили западные страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы, к сожалению, были вынуждены принять меры, которые нас просто вынудили принять, - это высылка дипломатов из трех стран Евросоюза, которые участвовали в мероприятиях, которые не были санкционированы, соответственно, - в незаконных акциях", - объяснила Мария Захарова.

Речь идет о решении российского внешнеполитического ведомства, которое было озвучено в минувшую пятницу, о признании дипломатов Германии, Польши и Швеции, принимавших участие в несогласованных акциях, персонами нон грата и высылке их из России в ближайшее время.