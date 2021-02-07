На Украине произошли аварии сразу на двух ТЭС

Сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях Украины произошло аварийное отключение энергоблоков. Об этом в Telegram сообщил депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. Причина - шум в топке котла. И блок №5 Добротворской ТЭС. Причина - неисправность автомата безопасности. Это существенно усложнило работу энергосистемы страны", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что Украина обратилась к Беларуси с просьбой об экстренных поставках электричества из-за аварий, произошедших на двух электростанциях. Помощь понадобилась после того, как в начале февраля произошло отключение энергоблоков на Кураховской и Запорожской ТЭС. Проблему не удалось решить внутренними ресурсами.