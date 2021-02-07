Опубликовано видео нокаута в поединке Волков - Оверим

Опубликовано видео нокаутирующих ударов российского бойца UFC Александра Волкова в поединке против Алистара Оверима.

Рано утром в воскресенье по московскому времени российский боец ММА Александр Волков одержал победу над Алистаром Оверимом в главном поединке турнира UFC Fight Night 184.

Бой тяжеловесов был остановлен во втором раунде. Волков нанес несколько точных ударов, после которых Оверим оказался на полу, а рефери остановил поединок. После победы 32-летний Волков заявил о том, что хотел бы биться за чемпионский пояс.