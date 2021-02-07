Подержанные автомобили в январе выросли в цене сильнее, чем новые, хотя спрос на них снизился. При этом продажи новых автомобилей продолжают расти. Такой вывод можно сделать из исследования, которое провел портал Авто.ру.

Из новых автомобилей больше всего подорожали премиальные марки - в среднем на 2,2 процента. Фото: РИА Новости

Как отмечается в исследовании, прошлый год для российского авторынка завершился скромным ростом продаж подержанных автомобилей (плюс 2%) и некритичным падением спроса на новые машины (меньше, чем на 10%). Уже в январе на рынке зафиксирован очередной рост цен, постепенное восстановление запасов машин у дилеров и интерес россиян к покупке новых автомобилей.

Рынок новых авто начал год с традиционного роста цен: в январе прайс-листы переписали 29 производителей, машины подорожали в среднем на 2%. Чуть сильнее выросли цены на автомобили премиальных брендов - на 2,2%, а более массовые марки прибавили 1,9%. Ощутимее всего подорожали автомобили Porsche (в среднем на 4,6%), Fiat (плюс 4%) и GAC (плюс 3,6%). Среди отдельных моделей наиболее резкие скачки цен зафиксированы за Haval H5 (плюс 7,1%), Citroen C4 (плюс 6,9%) и Porsche Taycan (плюс 6,1%).

"По нашим данным, в январе интерес к покупке новых автомобилей вырос на 7% по отношению к предыдущему месяцу. Это при том, что обычно в начале года спрос заметно снижается", - говорит руководитель Авто.ру Павел Алёшин.

Оживление интереса россиян к покупке новых автомобилей связано с предстоящим ростом цен из-за повышения ставки утилизационного сбора. Кроме того, склады автоцентров стали наполняться после летне-осеннего ажиотажного спроса. Некоторые модели уже можно приобрести со скидкой.

Предложение за прошедший месяц выросло на 3% по отношению к декабрю и на 24% по отношению к ноябрю. Среди автомобилей десяти самых популярных брендов ощутимее всего выросло количество объявлений о продаже новых Skoda (плюс 26% относительно декабря) и Nissan (плюс 23%). Однако многие популярные массовые модели по-прежнему приходится ждать.

Средняя стоимость подержанного автомобиля выросла всего за один месяц на 6% по отношению к началу года.

Спрос на вторичном рынке оказался на те же 6% ниже, чем в декабре, и примерно на 20% ниже, чем в ноябре 2020 года.

К снижению интереса ко вторичному рынку привел в том числе дефицит ликвидных автомобилей - хорошие машины сейчас очень быстро находят новых хозяев. А предложение на рынке ограничено в силу двух причин: некоторые из автовладельцев, планировавших заменить машину, отложили покупку нового авто из-за высоких цен. Кроме того, есть типовой цикл владения автомобилем, продолжительность которого составляет около пяти лет. То есть сейчас на вторичном рынке должны появиться машины, купленные после кризиса 2014 года, а таких совсем немного.

Средняя стоимость подержанного автомобиля выросла на шесть процентов, при том что спрос на них снизился на те же шесть процентов

Впрочем, аналитики ожидают сокращение рынка. Накануне директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков говорил о том, что вслед за уменьшением объема рынка, которое в нашей стране длится с 2014 года, в России уже снизилось количество моделей, предлагаемых автопроизводителями. Этот ассортимент может сократиться еще процентов на 5-10. Он не исключил вероятность того, что не только модели, но и некоторые марки в текущих условиях могут пересмотреть отношение к России.