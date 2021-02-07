Посольство РФ считает отзыв премьера Литвы о "Спутнике V" дезинформацией

Посольство РФ в Литве опубликовало 7 февраля на своей странице в Twitter сообщение, в котором сказано, что отзыв литовского премьер-министра Ингриды Шимоните о российской вакцине "Спутник V" можно расценить как "участие в кампании по дезинформации".

Днем ранее Шимоните написала в своем Twitter, что российская вакцина - это "гибридное оружие, помогающее Москве разделять и властвовать".

Как сказано в ответном твите российской дипмиссии, "несмотря на волну дезинформации и подобные предвзятые заявления на всех этапах создания и начала использования вакцины, показатели "Спутник V", признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное - в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?"

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий назвал высказывание премьера Литвы "русофобским бредом, в котором сквозит зависть".

Ведущий медицинский журнал The Lancet опубликовал 2 февраля результаты третьей фазы клинических испытаний "Спутник V". Согласно этим результатам, российская вакцина оказалась одной из самых безопасных и эффективных в мире. А 5 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейское медицинское агентство сможет сертифицировать "Спутник V", чья высокая эффективность оказалась подтверждена.