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07.02.2021 19:55
Рубрика: Происшествия

Крупный пожар на Варшавском шоссе в Москве ликвидирован

Текст: Сергей Бабкин

Пожар на складе на Варшавском шоссе на юге Москвы ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.

На юге Москвы из-за крупного пожара возникли пробки

Распространение огня удалось прекратить примерно спустя час после начала пожара. А в 19.35 пожар полностью ликвидировали. Как уже отмечала "РГ", в тушении пожара были задействованы вертолеты. Пилоты забирали воду из Москвы-реки и тут же сбрасывали ее на горящий ангар. Вертолетчики совершили 50 удачных заходов к месту пожара, было сброшено 250 тонн воды. На земле работали 94 спасателя, было привлечено 29 спецмашин.

Также задействовали передвижную лабораторию МЧС, специалисты проводят замеры концентрации вредных веществ в воздухе. Данных о пострадавших пока не поступало.

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