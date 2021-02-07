Вильфанд: Аномальные морозы в Москве задержатся

Морозная погода, которая установилась в Москве, сохранится в течение всей следующей недели. "Не видно никакого резкого повышения температуры и дальше", - рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как и прогнозировалось ранее, девятого и десятого февраля ночные температуры достигнут отметок в минус 25-30 градусов. Днем - в лучшем случае будет минус 14. Среднесуточная температура может оказаться ниже климатической нормы на 12 градусов.

"Это аномально низкая температура. Погода будет очень холодной. И к ней нужно готовиться и энергетикам, и властным структурам", - подчеркнул Роман Вильфанд.

Ранее столичные энергетики постепенно начали повышать до максимума температуру в системе отопления. Из-за морозов в столичном регионе объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.