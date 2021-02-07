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07.02.2021 06:52
Рубрика: Общество

Экипаж потерпевшего крушение в Нелькане самолета наградили посмертно

Текст: Дина Непомнящая

Президент России Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края.

Фото: Александр Филимоненко/РГ
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"За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, наградить Орденом Мужества Зуева Александра Александровича - второго пилота воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно), Шумакова Игоря Леонидовича - пилота-инструктора воздушного судна краевого государственного унитарного предприятия "Хабаровские авиалинии" (посмертно)", - говорится в указе президента.

Напомним, что авиакатастрофа в Нелькане произошла из-за неисправности двигателя самолета. Воздушное судно разбилось при заходе на посадку. Погибли шесть человек - пассажиры и члены экипажа. Выжить удалось только трехлетней девочке. Ее туго пристегнула и накрыла собой педагог-психолог Ольга Лапоникова. Женщина посмертно награждена медалью "За спасение погибавших".

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