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07.02.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

Пассажирам задержанного в Забайкалье поезда предоставили питание

Текст: Дина Непомнящая

Пассажирам поезда № 061Э сообщением Владивосток - Москва, который из-за аварии на станции Нанагры задержали на станции Могоча, оказали помощь и предоставили горячее питание. На станции работает бригада скорой помощи.

В Забайкалье сошли с рельсов 17 вагонов поезда

При необходимости помощь окажут пассажирам еще трех поездов: № 391 Благовещенск-Чита, № 001Э Владивосток - Москва, № 002 Москва - Владивосток.

Согласно информации пресс-службы ГУ МЧС по Забайкальскому краю, на месте ЧП работают аварийно-восстановительные поезда со станций Могоча и Зилово, дежурят оперативные группы спасателей и пожарных. К восстановительным работам привлечены 274 человека и 41 единица техники. Ситуацию контролирует оперативный штаб МЧС.

Напомним, что на станции Нанагры сошли 17 вагонов грузового поезда. Был нарушен габарит четного пути и наклонена одна электроопора. Движение на этом участке дороги временно приостановлено. Поезд двигался по маршруту Челутай - Ванино и вез уголь.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край

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