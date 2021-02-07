Это было ожидаемым решением, поскольку Следственный комитет по факту пожара возбудил два уголовных дела: по ч. 3 ст. 109 УК РФ - о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам и по ч. 2 ст. 219 УК РФ - о нарушении требований пожарной безопасности. А по закону за пожарную безопасность отвечает всегда собственник здания. Обвинение арестованным пока не предъявлено, но это лишь вопрос ближайших дней.

Ситуация, увы, аналогична той, когда в Кемерово сгорел торговый центр "Зимняя вишня". Тогда также было возбуждено уголовное дело по нарушениям мер пожарной безопасности. Поджога или диверсии ТЦ выявлено не было, а вот нарушений противопожарных мер - хоть отбавляй.

Так же и в случае с пожаром в Красноярске. После тушения агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщило наиболее вероятную версию произошедшего - аварийный режим работы электросети.

Эти первые данные о том, что могло стать причиной не только возгорания, но и максимально быстрого распространения огня, появились сразу по прибытии в регион спецкомиссии центрального аппарата МЧС России во главе с замминистра Ильей Денисовым.

Стало известно, что в здании работали 23 фирмы-арендатора. Учитывая низкие температуры в регионе и огромную площадь склада, которую необходимо было отапливать, все они обогревались как могли, используя собственное электрооборудование.

Известно также, что ранее в 2014 году на складе инспекторы МЧС выявили около двадцати различных нарушений. Но в 2015 году руководство склада все нарушения устранило.

Однако что произошло на складе за последующие пять лет, в МЧС не знают, так как склад относится к объектам среднего риска, проверять которые разрешено раз в семь лет. Теперь пожарно-техническим лабораториям и следователям предстоит еще провести много различных экспертиз.

Но перегрузка в сетях или же использование несертифицированного электрооборудования вполне могла спровоцировать короткое замыкание и дальнейшее возгорание.