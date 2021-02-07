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07.02.2021 20:27
Рубрика: Происшествия

ЧП потянуло на рекорд

Суд взыскал с "Норникеля" 146 млрд рублей за аварию в Норильске
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Арбитражный суд Красноярского края взыскал с "дочки" "Норникеля" рекордные для российской природоохранной практики 146 млрд рублей по иску Росприроднадзора в связи с нанесением ущерба окружающей среде при аварии на ТЭЦ в Норильске в мае 2020 года. Это, например, составляет немногим менее половины всех запланированных в этом году расходов бюджета на охрану окружающей среды (335,7 млрд руб.) и превышает весь изначально запланированный бюджет федерального проекта "Чистая страна" за шесть лет (124,2 млрд рублей).

Разрушение резервуара с дизельным топливом привело, по данным Росприроднадзора, к утечке 21 тысячи тонн горючего, оно попало в почву и протекающие рядом реки. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше - 21,4 млрд рублей.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Впрочем, еще в сентябре стало известно, что "Норникель", продолжая оспаривать подсчеты Росприроднадзора, зарезервировал требуемую ведомством сумму.

Компании должны понять, насколько важно вкладывать деньги в модернизацию производства, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, взысканная компенсация позволит реализовать экологические проекты в регионе и в самом Норильске. "Я уверена, что эти деньги пойдут на решение экологических проблем, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Я думаю, что правительство примет именно такое решение. Мы делаем эту публичную историю еще более открытой".

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Разлив нефтепродуктов в Норильске

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