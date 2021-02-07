Разрушение резервуара с дизельным топливом привело, по данным Росприроднадзора, к утечке 21 тысячи тонн горючего, оно попало в почву и протекающие рядом реки. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше - 21,4 млрд рублей.
Впрочем, еще в сентябре стало известно, что "Норникель", продолжая оспаривать подсчеты Росприроднадзора, зарезервировал требуемую ведомством сумму.
Компании должны понять, насколько важно вкладывать деньги в модернизацию производства, подчеркнула вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, взысканная компенсация позволит реализовать экологические проекты в регионе и в самом Норильске. "Я уверена, что эти деньги пойдут на решение экологических проблем, - отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. - Я думаю, что правительство примет именно такое решение. Мы делаем эту публичную историю еще более открытой".