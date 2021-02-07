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07.02.2021 18:03
Рубрика: Общество

Сибирские ученые придумали методику выявления рака по слюне

Текст: Юлия Потапова

Щадящую методику ранней диагностики онкологических заболеваний по слюне разработали омские ученые. Она позволяет выявлять десять наиболее распространенных видов рака на начальных стадиях.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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С 2010 года проблемой занимаются сотрудники научно-исследовательской лаборатории биохимии Омского государственного пединститута. Благодаря их исследованиям, в клиническую практику может быть внедрена эффективная система ранней диагностики рака. Об этом сообщает отдел информационной политики вуза со ссылкой на заведующую лабораторией, кандидата химических наук Людмилу Бельскую.

Ученые надеются, что в будущем их метод начнет широко применяться наряду с используемыми сегодня. Это позволит выйти на качественно новый уровень борьбы с онкологическими заболеваниями. Ведь, как правило, чем раньше поставлен диагноз, чем лучше эффект от лечения.

По словам Бельской, любые исследования, направленные на изучение онкологии, будь то диагностика, воздействие различных препаратов, разработка новых лекарственных веществ, очень значимы для науки. Еще одна цель ученых - повысить осведомленность населения о раке как одном из самых серьезных заболеваний современной цивилизации, привлечь внимания к его профилактике, выявлению и лечению.

Год науки и технологий - 2021 Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск Универсариум

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