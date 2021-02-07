Аэропорт Краснодара возобновил работу

Международный аэропорт Краснодара, в субботу вечером приостановивший из-за снегопада прием и отправку рейсов, возобновил работу. Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе ведомства.

"Взлетная полоса и рулевые дорожки расчищены. С 11:00 возобновлено обслуживание рейсов. Аэродром в прежнем режиме ведет прием и выпуск воздушных судов", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, снегопад стал причиной задержки 17 рейсов в аэропорту Краснодара, два рейса отменились, четыре самолета находились на запасном аэродроме, в залах ожидания оставались порядка 750 пассажиров, представители аэропорта обеспечивали их напитками и горячим питанием.