Как День зимних видов спорта отметили в Сочи

На панорамной площадке "Фишта" прошла презентация обновленных талисманов Олимпиады — Леопарда и Белого Мишки — их отреставрировали и отполировали воспитанники сочинской художественной школы. Фото: Ирина Белова

Праздничные мероприятия прошли на стадионе "Фишт".

- Отсюда все начиналось - развитие современного спорта в современной России, - отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов. - Как известно, стадион "Фишт" - один из самых уникальных объектов Олимпиады-2014: здесь прошли церемонии открытия и закрытия Игр.

Кстати, Олимпиаде-2014 вчера исполнилось семь лет, и в честь этого были высажены семь олеандров. Их выбрали потому, что они способны цвести практически круглый год. А на панорамной площадке "Фишта" прошла презентация обновленных талисманов Олимпиады - Леопарда и Белого Мишки - их отреставрировали и отполировали воспитанники сочинской художественной школы.

В ходе празднества прошли открытые тренировки по большому теннису, футболу, регби, а также сдача норм ГТО.

- Мы делаем наш объект многофункциональным, - рассказал руководитель "Фишта" Вениамин Богомолов. - У нас играют в регби и футбол, а помимо этого появились и грунтовые теннисные корты. Впрочем, на этом мы не останавливаемся...

По словам Алексея Чернова, концепция наследия зимних Олимпийских игр успешно работает и спустя семь лет - и это пример для всех "зимних" спортивных объектов страны.

- "Фишт" после Олимпиады реконструировали, на нем прошли матчи чемпионата мира по футболу-2018 и другие спортивные мероприятия, - рассказал он. - Здесь играет команда Российской премьер-лиги "Сочи". Этой площадкой активно заинтересовалась Федерация регби России. Без дела не простаивает ни один из объектов Олимпиады-2014 - к примеру, ледовый комплекс "Айсберг" и дворец спорта "Большой" загружены почти на 100 процентов. По сути, Сочи - образцовый пример того, как нужно использовать "зимние" спортивные объекты.