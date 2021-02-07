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07.02.2021 18:33
Рубрика: Власть

За семью - печатаем закон

Новый закон поставил семейные ценности выше международных правил
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8376)
Сегодня "Российская газета" публикует закон, который защищает отечественные семейные ценности от попыток переписать их на иностранный лад.

Есть страны, где слова "папа" и "мама" уже считаются унизительными и оскорбительными, а официальные термины - "родитель-1" и "родитель-2". А обычная двуполая семья, согласно этим представлениям, - пережиток прошлого. Пока страны устанавливают такие порядки у себя, это их внутреннее дело. Но в том и проблема, что эти государства считают себя прогрессивными, свои модели - единственно верными, а потому стремятся навязать "новые правила" другим. Давление идет в том числе через международные инстанции.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Поэтому поправки в Семейный кодекс закрепили приоритет российской Конституции перед международными договорами. Принципиальный вопрос: Россия не отказывается ни от своих международных обязательств, ни от соблюдения норм международного права, признанных нашей страной. Но часто возникают теоретические споры: как толковать ту или иную норму из международного договора. "У нас границы открыты, семьи возникают, браки заключаются как между российскими гражданами, так и с иностранными. Стыковка нашего законодательства с национальными правопорядками других стран, конечно, очень важна, - подчеркнул председатель Комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. - В обновленной Конституции закреплены нормы о сохранении традиционных семейных ценностей, защите института брака как союза мужчины и женщины".

При этом теперь законодательно закреплено: если какие-то решения международных инстанций вступают в противоречие с нашей Конституцией, то придерживаться надо именно Конституции.

Также толкование правил международных договоров не должно противоречить основам правопорядка и нравственности. Это тоже норма нового закона.

Как пояснил Павел Крашенинников, сфера семейных отношений требует особого правового регулирования. В ней главенствуют морально-нравственные начала, которые сложно, а подчас и невозможно зафиксировать в законе и даже в Конституции.

Речь, например, может идти о таких вопросах, как однополые браки, многоженство, международное усыновление однополой семьей, минимальный брачный возраст и т.п.

Есть страны, где слова "папа" и "мама" уже считаются унизительными и оскорбительными, а официальные термины - "родитель-1" и "родитель-2"

По таким вопросам каждая страна имеет свои взгляды и традиции, поэтому правовое регулирование в данной сфере очень разнится. Теперь в нашем законе приоритет получили не только нормы Конституции, но и отечественные семейные ценности.

Выработка и закрепление в законодательстве универсального понятия "семья" вряд ли возможно, поскольку понятие "семья" имеет различное содержание в зависимости от жизненных ситуаций и от целей правового регулирования. Семьей, к примеру, могут считаться родители с детьми, или единственный родитель с ребенком, или бездетные супруги, бабушки и дедушки с внуками, и т.д. и т.п. Вариантов может быть много.

Власть Право Семейное право Семейное законодательство Комментарии к документам

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